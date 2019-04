Mons. D'Ascenzo ordina tre nuovi diaconi

Sabato prossimo alle 16.30 a Bisceglie, nella chiesa di San Giuseppe (ex Casa della Divina Provvidenza), durante una solenne concelebrazione, S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, ordinerà diaconi tre accoliti:

Tra loro c'è Mario Luciano Sciacqua, classe 1993, originario della Parrocchia Santa Maria di Passavia in Bisceglie e attualmente collaboratore della Parrocchia Sacra Famiglia di Corato, formatosi nel Pontificio Seminario Regionale Pugliese "Pio XI" in Molfetta;

Verranno ordinati anche Francesco Milillo, classe 1989, originario della Parrocchia San Magno, Vescovo e Martire in Trani e attualmente collaboratore della Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Trani, formatosi nel Pontificio Seminario Regionale Pugliese "Pio XI" in Molfetta, e Luigi Tedeschi, classe 1987, originario della Parrocchia Sacra Famiglia in Barletta e attualmente collaboratore della Parrocchia Santa Maria di Passavia in Bisceglie, formatosi nel Pontificio Seminario Regionale Pugliese "Pio XI" in Molfetta.

Gli ordinandi invitano a partecipare mercoledì 24 aprile alle 20 all'adorazione eucaristica in preparazione all'ordinazione presieduta da don Cosimo Delcuratolo, rettore del Seminario Arcivescovile Diocesano "don Pasquale Uva", nella Cripta di San Nicola il Pellegrino della Basilica Cattedrale in Trani.