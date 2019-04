Quello di oggi è il giorno del silenzio e comincia con lo sguardo straziante di una mamma che accoglie il mistero della morte di suo figlio. Con la testa china e le mani tese. «Perché è alla Pietà che possiamo affidare tutte le nostre sofferenze, i nostri lutti» ha detto don Sergio Pellegrini questa mattina, sul sagrato della chiesa di Santa Maria Greca. Da lì, per la prima volta alle 7.50, è partita l’ultima delle processioni della Settimana Santa 2019. Il rientro del complesso scultoreo è previsto alle 13, non prima del tradizionale momento di preghiera celebrato dinanzi all’Associazione di Luisa Piccarreta alle 12.30.

Il percorso della processione

Parrocchia Santa Maria Greca, Via San Vito, Via della Botta, Via Cattaneo, Via Fontana Cortese, Via Castel del Monte, Via Brescia, Piazza Indipendenza, Via Settembrini, Via Duca di Genova, Via Sant’Elia, Viale Vittorio Veneto, Via Lega Lombarda, Via dei Mille (ore 09,00 circa: breve sosta dinanzi alla Parrocchia Sacra Famiglia per un momento di preghiera animato dalla omonima Comunità Parrocchiale), Via Salvini, Via Copernico, Piazza Redi, Via Telesio, Via D’Annunzio, Via Gambara, Via Volturno, Via Bovio, Via Zanella, Via Einaudi, Via Dandolo, Via Copernico, Via Torre Scarnera, Via Gravina, Via Puccini, Via Messina, Via Botticelli, Via Sant’Elia, Via Mattei, Via Salvi, Via Sant’Elia, Via Columella, Via Castel del Monte (ore 10,55 circa: breve sosta dinanzi alla Parrocchia San Gerardo per un momento di preghiera animato dalla omonima Comunità Parrocchiale), Via Pavese, Via Malpighi, Via Reggio, Via Titta Ruffo, Via Cincinnato, Via Corazzini, Via Digione, Via Deledda, Via Pacinotti, Via Archimede, Via P. Rosa, Via San Vito, Via M. Polo, Via Generale Ameglio, Via Dabormida, Via Toselli, Via Colonna, Viale Fieramosca, Via Carmine, Via Roma, Via Luisa Piccarreta (ore 12,30: breve sosta dinanzi alla sede dell’Associazione della Serva di Dio Luisa Piccarreta per un momento di preghiera animato dalla Comunità Parrocchiale Santa Maria Greca), Corso Garibaldi, Parrocchia Santa Maria Greca. Conclusione del rito ore 13.



Il video dell'uscita della Pietà