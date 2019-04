Con "l'uscita" della Madonna Addolorata anche in città sono ufficialmente iniziati i riti della settimana santa. Questa mattina alle 4.50, puntualissima come ogni anno, la Madre di Gesù trafitta dal dolore per la morte del figlio, ha varcato la soglia della chiesa di San Giuseppe. In tantissimi, commossi e silenziosi, hanno fatto da corona al suo incedere lento. Alle marce funebri suonate dalla banda spetta il compito di dare ritmo al passo dei confratelli che la portano in spalla.

La processione attraverserà le vie dei quartieri parrocchiali San Giuseppe, Incoronata, San Domenico, San Francesco. Durante il percorso sono previste alcune soste per i momenti di preghiera a cura delle comunità delle parrocchie interessate dal passaggio della processione. Alle 10.30 è previsto il rientro in parrocchia. CoratoLive.it trasmetterà in diretta altri momenti della processione e il rientro nella parrocchia di San Giuseppe.

Il video dell'uscita della processione





Il percorso della processione di Maria SS.ma Addolorata

Parrocchia San Giuseppe, Largo Plebiscito (corsia laterale), Corso Mazzini (corsia laterale), Via Medici, Via Paoli, Via Solferino, Via Manzoni, V.le IV Novembre, Via Luigi Tarantini, Via Villa Glori, Via Bertani, Via Montevideo, Via Gambara, Via Marino, Via Bovio, Via Mantegna, Via Luigi Tarantini, Via Castel Morrone, Via Capua, Via Malespini, Via G. Imbriani, Via Carducci, Via Donatello, Via Masaccio, Via T. Moro, Via Bernini, Via Ardigò, Piazza XI Febbraio, Via Dante, Via Pignatelli, Via Pilo, Via Petrarca, Via Dante (ore 07,35 circa: breve sosta dinanzi alla Parrocchia Maria SS.ma Incoronata per un momento di preghiera animato dalla omonima Comunità Parrocchiale), Via Doria, Via Verdi, Via Paisiello, Piazza Caduti in Guerra, Via Ponchielli, Via S. Rosa, Piazza Buonarroti, Via Raffaello, Via Monte Carso, Via San Domenico (ore 08,15 circa: breve sosta dinanzi alla Parrocchia San Domenico per un momento di preghiera animato dalla omonima Comunità Parrocchiale), Via Trilussa, Piazza XX Settembre, Via della Macina, Via Cappello da Milano, Via Andria, Via Pini, Via Masotti, Via Carellario da Napoli, Via Mereù, Via Kolbe, Via Spirito Santo, Via Carmine, Via Roma, Via Mercato, Corso Garibaldi, Via Sant’Elia, Via Orsini, Via Matteucci, Via Pellico, Via Dell’Ongaro, Via Crocifisso, Piazza Venezuela, Via Solferino, Piazza Ospedale (ore 10,10 circa: breve sosta dinanzi alla Casa di riposo “Dono di Speranza” per un momento di preghiera animato dalla Comunità Parrocchiale San Giuseppe), Via Negri, Vico Cappuccini, Via Bucci, Largo Plebiscito, Parrocchia San Giuseppe. Conclusione del rito ore 10,30.