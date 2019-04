Sebbene le condizioni meteo non fossero le migliori, anche quest’anno il triangolare "Pinuccio De Palma” ha centrato il suo obiettivo.

Domenica scorsa, nella Polisportiva San Gerardo, i coratini hanno potuto far sentire la propria vicinanza al piccolo Felice Guastamacchia. Il bimbo terlizzese, come molti ricorderanno è affetto da una grave forma di epidermolisi bollosa.

Ad organizzare l’iniziativa è stata Rossana De Palma: «sia io che la famiglia Guastamacchia ringraziamo tutti di vero cuore. Siamo riusciti a mettere insieme 1.500 euro. Sappiamo che la strada è ancora lunga ma è anche vero che, partendo dal passaparola, Felice si è fatto conoscere. Quello che arriva del piccolo non è solo la sua dolorosissima malattia: spicca anche per la sua grande allegria e voglia di vivere. La stessa che ha sempre avuto il mio papà, così come abbiamo ricordato domenica con il triangolare. Io continuerò ad aiutare Felice con il Memorial e non solo: il "passaparola" resta una formula vincente».

Le donazioni possono essere ancora effettuate attraverso un bonifico su www.paypal.me/help4felice o con Bonifico Bancario IBAN IT 90A 03015 03200 0000 0359 5895 intestato a Help4kids onlus. Per tutti gli aggiornamenti basta seguire la pagina facebook dell'associazione.