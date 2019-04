Investita cagnolina, appello per le cure: «Le istituzioni tacciono, chiediamo aiuto alla città»

L'hanno chiamata Nike, come la dea della vittoria nella mitologia greca. È una giovane cagnolina randagia che nei giorni scorsi è stata investita da un veicolo nella zona dell'Oasi di Nazareth ed è rimasta gravemente ferita.

Tra mille difficoltà, con le anche fratturate ma non solo, è riuscita a trascinarsi fino a un muretto sul ciglio della strada. Lì è rimasta per un paio di giorni, sotto il diluvio. Fino a quando qualcuno si è accorto di lei, l'ha soccorsa e portata dal veterinario. Una volta in ambulatorio, la cagnolina è stata sottoposta a un lungo intervento chirurgico. E ora, per fortuna, le cose iniziano lentamente a migliorare.

Quella di Nike è una delle tante situazioni che ogni giorno passano dalle mani di coloro che donano parte del proprio tempo per curare gli animali randagi. Ma forse, più di altri, questo salvataggio ha determinato costi decisamente elevati, interamente sostenuti dalle tre cittadine che si sono offerte di salvare la cagnolina.

È stato quindi lanciato un appello alla città «rivolto a tutti coloro che come noi - dicono - avvertono il dovere di agire per salvare una vita che soffre, senza distinzione di specie».

«Per permettere a Nike di tornare a camminare - racconta Annalisa, una di loro - è stata coinvolta una equipe di medici veterinari specializzati (i dottori G. Barbieri, C. Bartoli, D. Grimaldi, M. Montanaro che ringraziamo per il loro egregio pronto intervento) che per 7 lunghe ore ha operato la cagnolina senza sosta. Ovviamente un intervento di chirurgia ortopedica comporta un notevole impegno economico, tanto che si chiede, adesso, la partecipazione di tutti coloro che hanno capito e fatto proprio il concetto che gli animali ed il loro benessere sono della intera collettività soprattutto cittadina che deve sentirsi coinvolta nel fare bene ed intervenire quando, per tanti motivi, le istituzioni tacciono.

Gli applausi, i cuoricini, le belle parole rivolte a chi interviene sempre per il recupero di un animale ferito, scritti nei post su Facebook, non bastano a cambiare la sua vita di sofferenza» sottolinea Annalisa. «Come in questo caso, occorre invece, unire le forze economiche di tutti per ricompensare debitamente i medici veterinari che hanno fatto sì, che la giovane vita di Nike non finisse miseramente sul ciglio di via Castel del Monte.

Ha inizio quindi una raccolta fondi che abbiamo chiamato "Sono Nike e correrò veloce" per racimolare i soldi necessari a pagare tutte le spese veterinarie, di fisioterapia e alimentari che la ripresa di Nike comporterà, il tutto con la dovuta trasparenza di documentazione e refertazione».

Per ora sono stati raccolti circa 500 euro, a fronte dei 2.500 euro necessari. Chi vuole contribuire può donare sull'apposita pagina facebook oppure rivolgersi nel negozio Rufee in via Andria, 33.