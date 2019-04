Il food mentor Marco Bianchi ambasciatore per Granoro

Il Pastificio Granoro ha scelto Marco Bianchi, food mentor e divulgatore scientifico per “Fondazione Umberto Veronesi”, come brand ambassador 2019 al fine di supportare e intensificare l’attività di comunicazione aziendale legata alla prevenzione e alla cultura del mangiar sano, capisaldi e princìpi da sempre riconosciuti dall’azienda pugliese.



Marco Bianchi da anni promuove i fattori protettivi della dieta e le regole della buona alimentazione attraverso consigli gastronomici che aiutano a restare in salute con gusto senza rinunciare alle gioie della tavola. Volto televisivo, vanta importanti partecipazioni come quella a La prova del cuoco e Detto fatto sulle reti Rai. Per Fox Life ha condotto due docu-reality (Aiuto, stiamo ingrassando! E Tesoro, salviamo i ragazzi!), dedicati alla rieducazione alimentare di adulti e bambini in sovrappeso.

Conosciuto anche per il programma “La mia cucina delle emozioni”, Marco Bianchi è considerato tra i 10 food influencer italiani più seguiti in rete riuscendo a ritagliarsi un ruolo non solo tra i fornelli, ma anche nel sociale, distinguendosi come vero e proprio divulgatore scientifico e food mentor, grazie alla pubblicazione di diversi libri.

«Con Marco Bianchi c’è stato un feeling immediato - affermano dell’Ufficio Marketing del Pastificio Granoro - perché entrambi consideriamo il cibo un vero e proprio atto d’amore. Amare noi stessi, quello che mangiamo, parlare di cibo e di salute sarà l’obiettivo comune che alimenterà il percorso con Marco al quale affideremo la passione con la quale ogni giorno produciamo pasta e prodotti di qualità che ci rendono un’eccellenza italiana nel mondo».

Il debutto ufficiale di Marco Bianchi ai fornelli con Granoro è fissato a TuttoFood, la fiera internazionale dedicata al food & beverage e agli operatori del settore agroalimentare. Il 6 maggio (ore 15.00) nell’Area Tuttofood Academy (Pad.5) Granoro e Marco Bianchi delizieranno il palato dei visitatori con due esclusivi showcooking e altrettante ricette a base di pasta e prodotti semplici e gustosi del territorio pugliese: Maccheroncini Integrali “BioGranoro” ai tre pomodori con stracciatella e Pantacce “Granoro Dedicato” alla crema di funghi e fagioli borlotti.

Il 7 maggio (ore 12), invece, nell’Area TuttoFood Academy (Pad.5) Granoro ha organizzato una Masterclass in collaborazione con I Love Italian Food per scoprire i segreti della pasta.

Per Granoro Tuttofood sarà l’occasione per mantenere alta l’attenzione sulla propria Linea “BioGranoro” e il progetto di filiera “Dedicato”, che ha registrato un incremento di vendite negli ultimi due anni del 150%.

La filiera voluta con forza da Granoro nel 2012 oggi aggrega 245 piccoli produttori; produce circa 150.000 quintali di grano duro di qualità totalmente ottenuto in Puglia, da cui sviluppa circa 90.000 quintali di semola e circa 70.000 quintali di pasta l’anno.