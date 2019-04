Autonomia differenziata, al liceo artistico si riflette su “Chi vuole spaccare l’Italia?”

“Chi vuole spaccare l’Italia? Il regionalismo differenziato e i rischi per il Sud: comuni, sanità, scuola”. È questo il titolo della conferenza a più voci che l’associazione culturale Extra Nos ha organizzato per il 17 aprile nel liceo artistico “Federico II, Stupor Mundi” di Corato.



Dopo i saluti del dirigente scolastico, Savino Gallo, interverranno i professori Marina Calamo Specchia (Diritto costituzionale comparato, università di Bari), Michele Capriati (Politica economica, università di Bari) e Marina Boscaino, portavoce nazione della LIP per la scuola della Repubblica (Liceo “Vivona”, Roma). Inoltre, sono programmati interventi dei segretari/coordinatori regionali dei sindacati scuola che hanno firmato l’appello unitario contro la regionalizzazione della scuola: Claudio Menga (Flc Cgil), Roberto Calienno (Cisl Scuola), Gianni Verga (Uil Scuola), Chiara De Bernardo (Snals), Vito Carlo Castellana (Gilda – Bari) e Stefano Bufi (Cobas Scuola).

«L’obiettivo – spiegano gli organizzatori - è quello di interrompere l’impressionante silenzio che avvolge il progetto dell’autonomia differenziata, giunto ormai in dirittura d’arrivo, che avrà una grande valenza politica, in quanto capace di scardinare i principi di parità dei diritti di cittadinanza degli italiani e il funzionamento di alcuni grandi servizi pubblici nazionali, tra cui scuola e sanità.

Il progetto dell’autonomia regionale differenziata, che prendeva avvio con la riforma del titolo V della Costituzione del 2001 e targata centro sinistra, prevedeva una possibile devoluzione di competenze dallo stato alle regioni. Il 22 ottobre 2017 l’attuazione dell’articolo 116 della Costituzione subisce una rapida accelerazione con i referendum consultivi delle regioni Lombardia e Veneto, che chiedevano l’assenso a un generico aumento della autonomia regionale. Il 28 febbraio 2018, a fine legislatura, il sottosegretario Bressa del governo Gentiloni sigla accordi di preintesa con i governatori del Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Infine è entrato a far parte al punto 20 del contratto di governo dell’attuale esecutivo.

In sostanza, le regioni più ricche d’Italia vogliono gestire per conto loro l’istruzione e la sanità, oltre a tante altre materie, sottraendole al principio di solidarietà. Se ogni regione trattenesse il 90% del gettito erariale riscosso nel proprio territorio, così come ha deliberato la regione Veneto a seguito del referendum regionale del 22/10/2017, sarebbe la fine della scuola statale, della sanità pubblica e di qualunque azione politica su infrastrutture e sviluppo di respiro nazionale.

Non potendo fare deficit, lo Stato ridurrebbe le risorse per i servizi sanitari, sociali, culturali e le infrastrutture delle regioni più povere. Significa chiudere una università, un ospedale, una scuola su 4 al Sud. Senza fondi da destinare alla perequazione fra le regioni più e meno ricche, il divario storico fra Nord e Sud aumenterebbe. Inoltre, l’autonomia regionale differenziata porterebbe alla frantumazione del sistema unitario di istruzione, minando alla radice l’uguaglianza dei diritti e la libertà di insegnamento previsti dalla Costituzione».