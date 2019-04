​Domani la quarta edizione di Nova Agricoltura in Oliveto

Domani a Corato si svolgerà la quarta edizione di Nova Agricoltura in Oliveto, tra innovazioni e laboratori sperimentali. Nel corso dell'evento, organizzato con il sostegno della Regione Puglia, si terrà la finale del 17° campionato nazionale di potatura dell’olivo allevato a vaso policonico “Forbici d’Oro". La partecipazione è ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Il programma

Ore 9.00

Registrazione partecipanti

Ore 10.00

Finale del 17° campionato Nazionale di Potatura dell’Olivo allevato a Vaso Policonico “Forbici d’Oro”

In contemporanea

Visita guidata alle innovazioni in oliveto e ai laboratori in campo, a cura di G. Francesco Sportelli e Salvatore Malcangi, esperti Edagricole.

Laboratori

Olivo.net, per la gestione sostenibile di un oliveto

A cura di Horta

Xylella, un problema da conoscere per saperlo affrontare

A cura di Francesco Bellino, Tecnico Agrario

Ore 12.00

Dimostrazione di potatura dell’olivo a vaso policonico

A cura di Giorgio Pannelli, direttore della scuola www.scuolapotaturaolivo.it

Ore 13.00

Light Lunch a base di prodotti del territorio pugliese a marchio di qualità

Offerto dalla Regione Puglia

Ore 14.00 Workshop

Olivicoltura tradizionale e ad alta densità, un patrimonio da preservare e valorizzare.

Soluzioni sostenibili per far prosperare un territorio fondamentale per il comparto olivicolo italiano.

Modera G. Francesco Sportelli, giornalista Edagricole

Con la partecipazione di:

Giacomo Carreras, Presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Bari

Antonio Guario, Fitopatologo ed ex coordinatore dell’Osservatorio fitosanitario regionale pugliese

Enza Dongiovanni, Ricercatrice del Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura (CRSFA) “Basile Caramia” di Locorotondo (Ba)

Luigi Trotta, Dirigente del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale – Sezione Competitività delle filiere agroalimentari della Regione Puglia

In chiusura verranno proclamati i vincitori del 17° Campionato Nazionale di Potatura dell’Olivo allevato a Vaso Policonico “Forbici d’Oro”, a cura di Barbara Alfei di Assam.