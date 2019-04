In città uno sportello del Movimento Consumatori

Nasce anche a Corato uno sportello del “Movimento Consumatori”, associazione nazionale riconosciuta dal Ministero per le attività produttive. Presente ai tavoli ministeriali ed europei per orientare le politiche in difesa dei consumatori, vanta una presenza pluridecennale sul territorio nazionale e regionale.

«Tramite l'associazione cittadini e consumatori potranno ricevere informazioni e assistenza legale da operatori e avvocati esperti in materia, abilitati anche alle procedure di conciliazione e arbitrato» spiega Giacomo Verduno, referente dello sportello di Corato della sezione di Trani del Movimento Consumatori.



«È fondamentale che il nostro territorio abbia un luogo reale, visibile e riconoscibile per la difesa dei consumatori, troppe volte lasciati soli in balia di truffe, disservizi, operatori commerciali scorretti e altro ancora. Lo sportello vuole offrire al cittadino un servizio a 360 gradi, grazie a uno staff di consulenti e avvocati esperti in materia, per la tutela dei diritti alla correttezza dei contratti, all’informazione ed alla corretta pubblicità, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla tutela della salute e all’erogazione di servizi pubblici efficienti.

L’associazione - prosegue Verduno - si prefigge di essere non solo un punto di riferimento per le controversie che possono coinvolgere i consumatori, ma anche un luogo in cui, preventivamente, il cittadino possa essere aiutato ad orientarsi nella giungla di beni e servizi offerti dal mercato: assicurazione auto, prestiti personali, mutui, tariffe telefoniche, prodotti certificati e ben recensiti, ecc.. Oggi, inoltre, si profila la necessità di risolvere le criticità e le controversie senza adire necessariamente alla via giudiziaria; da questo punto di vista il Movimento Consumatori è anche abilitato all’utilizzo dell’efficiente strumento della Conciliazione, presso molte aziende ed enti pubblici (Telecom Italia-Tim, Poste italiane, Fastweb, Vodafone, Enel, Ania, Confservizi, Banca Intesa, Unicredit, ecc.). Grazie alla Conciliazione ha canali di comunicazione diretti, messi a disposizione dagli enti, per risolvere in maniera rapida ed efficace le varie problematiche che attanagliano il cittadino “utente”».

Per maggiori informazioni è possibile recarsi nella sede dello sportello in via Sant’Elia 104, oppure chiamare i numeri 080.2463773 e 349.3050452.