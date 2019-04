Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita alla Itel di Ruvo

C’è grande interesse intorno al progetto Erha, l’acceleratore lineare di protoni per la cura delle neoplasie. È per questo che sabato mattina il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà a Ruvo di Puglia per visitare gli stabilimenti della Itel Telecomunicazioni e della Linearbeam, aziende leader nelle soluzioni per la sanità del gruppo Itel.

A partire dalle 15 il presidente Itel Leonardo Diaferia presenterà il progetto a Conte, ma anche a tutte le maggiori autorità civili, militari e religiose presenti.

Diaferia nei giorni scorsi ha dato notizia del nuovo spin-off dell'azienda, la Newco Linear Beam srl, che nei prossimi quattro anni si occuperà proprio di sviluppare il progetto Erha che comprende anche un sistema robotizzato di movimentazione del paziente e da un software per il trattamento in radioterapia.

Per farlo avrà a disposizione 14,9 milioni di euro provenienti dalla Banca europea degli investimenti per il tramite del Miur e del Fondo ricerca e innovazione (Rif) di Equiter, che si occupa di sostenere la ricerca e di generare innovazione nelle regioni del Sud Italia. Fra i tre al momento in atto, questo è il finanziamento più consistente.