Domani arriva un “dono” particolare per don Peppino Lobascio: alle 7 concelebrerà la messa con Papa Francesco in Vaticano, nella Chiesa di Santa Marta. Sarà possibile seguire in diretta la celebrazione sintonizzandosi sul canale 28 del digitale terrestre (TV2000).

Il sacerdote coratino è stato ordinato presbitero il 9 aprile 1994 e, ieri pomeriggio, con il sorriso di sempre ha dimostrato quanto ogni giorno rinnovi con gioia il suo “sì” alla chiamata vocazionale. Così don Peppino Lobascio, attuale vicario del vescovo di Trani nella città di Corato, sta vivendo il suo 25esimo anniversario di sacerdozio. Circondato dall’affetto e dalla vicinanza dei suoi cari, dei confratelli - coratini e non - che condividono la scelta della vita consacrata.

Dopo il percorso di preparazione dal titolo “Mio Signore e mio Dio. Una risposta alla chiamata come conferma della Professio fidei” vissuto nei giorni scorsi e l’adorazione eucaristica sul tema “Il Sacerdozio Amore del Cuore di Gesù”, ieri il vescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo ha celebrato la Santa Messa in chiesa Matrice.

Oggi invece, nella parrocchia Santa Maria Greca, si terrà una conferenza sul tema “La vocazione nell’Arte”: a condividere la sua riflessione sarà il prof. Andrea Dall’Asta s.j.

«Vi voglio confidare forse la più grande paura che ho, è quella di morire dentro, di diventare triste, di essere ad un certo punto una persona spenta e senza gioia – ha scritto ieri don Peppino - Si perché il prete può essere come il vino. Il vino una volta messo in cantina può svanire, diventare acqua o aceto.

Chiedo sempre al Signore di non farmi diventare una persona acida o una persona insulsa, perché ho conosciuto persone così. Pregate per i sacerdoti perché sappiano conservare il sorriso dell’anima, altrimenti si diventa come le cariatidi, quelle statue di pietra o marmo che sorreggono i portali delle chiese. Che brutta fine! La vita del prete è o dovrebbe essere una storia d’amore. E le sue parole, parole d’amore; il prete capace di non morire di morte ma d’amore».