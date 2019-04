Vivianus: «L'autismo non è solo il 2 aprile»

L' associazione Vivianus onlus ringrazia chi ha partecipato al convegno sull'autismo dello scorso 7 aprile e invita la cittadinanza a porre domande e dare suggerimenti progettuali per puntare a una più ampia inclusione sociale.

«Ringraziamo pubblicamente i docenti degli istituti scolastici e tutti coloro che hanno partecipato all'incontro tematico sull'autismo - dicono dall'associazione - e, in particolare i ragazzi della 3C dell'istituto comprensivo "Tattoli-De Gasperi" che, con la loro esibizione canoro-musicale cui ha preso parte un alunno autistico, con la coordinazione della prof.ssa Rossana Campione e la maestria della prof.ssa Francesca Cavallo, hanno aperto il convegno dimostrando così grande sensibilità verso questa tematica. Perché "l'autismo non è solo il 2 aprile". Contestualmente, in un'ottica di partecipazione attiva della comunità cittadina e di una proficua collaborazione dei suddetti istituti scolastici, con la nostra associazione invitiamo a porci domande e a darci suggerimenti progettuali per una più ampia inclusione sociale.

La nostra associazione per aiutare bambini con gravi problemi di sviluppo ed adulti, con disturbo dello spettro autistico o altri problemi di relazione e di comunicazione, di linguaggio (come ad esempio per i non udenti), di regolazione, sindrome di Down, ritardo nello sviluppo motorio, paralisi cerebrali infantili o con forme gravi di disturbo da deficit di attenzione, mette in atto un pacchetto multiterapico. Grazie alla collaborazione a titolo di volontariato della dott.ssa Pina Ferri, riusciamo ad esempio a somministrare attività di terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva basata sul modello globale DIR (Developmental, basato sullo sviluppo, Individual difference, basato sulle differenze individuali e Relationship, basato sulle relazioni) e Floortime di S. Greenspan e S. Wieder; con l'aiuto e la collaborazione delle nostre preziosissime e preparatissime educatrici professionali organizziamo laboratori artistici grazie ai quali ad esempio i nostri ragazzi hanno ottenuto il terzo posto come gruppo mascherato alla 40esima edizione del carnevale coratino, di manipolazione e di socializzazione (passeggiate di gruppo, fare la spesa ecc.) doposcuola; grazie all'aiuto di una interprete di base del linguaggio dei segni Lis (lingua dei segni italiana), organizziamo lezioni per i non udenti; in collaborazione con l'associazione "Dalla Luna" di Bari e le loro qualificatissime psicologhe e terapiste mettiamo in atto valutazioni soggettive e relativi piani terapici di tipo ABA; grazie agli ampi spazi esterni di nostra pertinenza organizziamo anche attività estive aperte a tutti con piscine, ortoterapia, ippoterapia, coaudiuvati dall'ausilio di educatrici /tori e terapiste/sti professionali».