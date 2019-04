Si avvicina la Settimana Santa, tutti i percorsi delle processioni

Si avvicinano i riti della settimana santa che vivranno il loro culmine nelle tre processioni che si svolgeranno il venerdì e il sabato santo.

La prima a uscire sarà come sempre la processione dell’Addolorata. Alle 4 del mattino si terrà il momento di preghiera presso la parrocchia San Giuseppe vissuto dai confratelli e devoti-portatori e presieduto dal parroco don Gianni Cafagna. I fedeli potranno unirsi in preghiera raccogliendosi sul piazzale antistante la parrocchia dove la preghiera sarà trasmessa tramite gli strumenti di amplificazione.

Alle 4.50 il suono stridente della “troccola”, portata in processione a turno dai confratelli di piccola età, annuncia l’uscita della processione di Maria SS.ma Addolorata. Il tratto iniziale della processione, sino all’alba, verrà percorso con le luci della pubblica illuminazione spente e con le strade illuminate dalle sole luci delle candele portate in processione dai confratelli e devoti-portatori.

La processione attraverserà le vie dei quartieri parrocchiali San Giuseppe, Incoronata, San Domenico, San Francesco. Durante il percorso sono previste alcune soste per i momenti di preghiera a cura delle comunità delle parrocchie interessate dal passaggio della processione.

Alle 10.30 è previsto il rientro in parrocchia.

Alle 18 il suono della troccola e il gonfalone di colore nero annunceranno l’uscita della processione dei Misteri.

A partire da quest’anno, alla processione dei Misteri parteciperà, con l’abito confraternale, anche la Confraternita SS.mo Sacramento che si occuperà, insieme all’Unitalsi, del trasporto a spalla della statua di Gesù nel Getsemani.

La processione dei Misteri attraverserà le vie del quartiere parrocchiale di San Domenico.

Alle 21.25 in via San Benedetto inizierà il percorso “a luci spente” nelle vie del centro storico. Alle 22 si terrà invece la Via Crucis cittadina presieduta dal vicario zonale, don Peppino Lobascio, e animata da tutte le comunità parrocchiali cittadine.

«Quest’anno durante la Via Crucis cittadina mediteremo sulla credibilità nella testimonianza» afferma don Peppino. «I commenti saranno letti dai catechisti della zona pastorale, mentre la parola di Dio dalle coppie separate risposate».

Alle 23 è previsto il rientro. Nell’ultimo tratto, come avviene ormai da qualche anno, la statua dell’Addolorata verrà portata in processione dai parroci.

Novità per la processione della Pietà che si svolgerà sempre il sabato santo, ma cambierà i momenti di uscita e di rientro. Entrambi gli orari sono stati spostati un’ora in avanti rispetto agli anni passati. E quindi, l’uscita avverrà alle 7.50 mentre il rientro alle 13. Di conseguenza anche il momento di preghiera dinanzi all’Associazione di Luisa Piccarreta non si terrà più alle 11.30, bensì alle 12.30.

La processione attraverserà le vie dei quartieri parrocchiali Santa Maria Greca, San Giuseppe, Sacro Cuore, Sacra Famiglia e San Gerardo. Sono previste, durante il percorso, alcune soste per i momenti di preghiera a cura dalle comunità parrocchiali delle Parrocchie interessate dal passaggio della processione.

«Come ormai accade da qualche anno - dicono Filippo Tandoi e Pasquale Nocca, priori delle confraternite San Giuseppe e Santa Maria Greca - anche quest’anno le due confraternite organizzatrici dei riti della Settimana Santa hanno condiviso tutto il lavoro di programmazione e questa condivisione è simboleggiata dalla presenza dei loghi delle due confraternite sia sulla locandina dell’Addolorata sia su quella della Pietà. Da oggi distribuiremo in tutte le Parrocchie e Rettorie ma anche negli Uffici pubblici, presso il Comando dei Vigili Urbani, l’Ospedale, il pieghevole informativo con i percorsi di tutte e tre le processioni. Il pieghevole è disponibile e può essere ritirato anche direttamente presso le sedi delle nostre rispettive confraternite e, inoltre, è possibile scaricarlo dal sito www.settimanasantainpuglia.it e www.settimanasantacorato.it».

I percorsi

Percorso della processione di Maria SS.ma Addolorata

Venerdì Santo 19 Aprile 2019 - ore 04,50

Parrocchia San Giuseppe, Largo Plebiscito (corsia laterale), Corso Mazzini (corsia laterale), Via Medici, Via Paoli, Via Solferino, Via Manzoni, V.le IV Novembre, Via Luigi Tarantini, Via Villa Glori, Via Bertani, Via Montevideo, Via Gambara, Via Marino, Via Bovio, Via Mantegna, Via Luigi Tarantini, Via Castel Morrone, Via Capua, Via Malespini, Via G. Imbriani, Via Carducci, Via Donatello, Via Masaccio, Via T. Moro, Via Bernini, Via Ardigò, Piazza XI Febbraio, Via Dante, Via Pignatelli, Via Pilo, Via Petrarca, Via Dante (ore 07,35 circa: breve sosta dinanzi alla Parrocchia Maria SS.ma Incoronata per un momento di preghiera animato dalla omonima Comunità Parrocchiale), Via Doria, Via Verdi, Via Paisiello, Piazza Caduti in Guerra, Via Ponchielli, Via S. Rosa, Piazza Buonarroti, Via Raffaello, Via Monte Carso, Via San Domenico (ore 08,15 circa: breve sosta dinanzi alla Parrocchia San Domenico per un momento di preghiera animato dalla omonima Comunità Parrocchiale), Via Trilussa, Piazza XX Settembre, Via della Macina, Via Cappello da Milano, Via Andria, Via Pini, Via Masotti, Via Carellario da Napoli, Via Mereù, Via Kolbe, Via Spirito Santo, Via Carmine, Via Roma, Via Mercato, Corso Garibaldi, Via Sant’Elia, Via Orsini, Via Matteucci, Via Pellico, Via Dell’Ongaro, Via Crocifisso, Piazza Venezuela, Via Solferino, Piazza Ospedale (ore 10,10 circa: breve sosta dinanzi alla Casa di riposo “Dono di Speranza” per un momento di preghiera animato dalla Comunità Parrocchiale San Giuseppe), Via Negri, Vico Cappuccini, Via Bucci, Largo Plebiscito, Parrocchia San Giuseppe. Conclusione del rito ore 10,30.

Percorso della processione dei Misteri

Venerdì Santo 19 Aprile 2019 - ore 18,00

Parrocchia San Giuseppe, Largo Plebiscito, Corso Mazzini, Piazza Cesare Battisti, Corso Cavour, Via Balilla, Piazza Principessa Margherita, Via Capponi, Piazza Bramante, Via Palizzi, Via Paisiello, Via Cimabue, Viale Cadorna, Via Vasari, Via Lama di Grazia, Via Mangilli, Via Giacometti, Via Gen. Dalla Chiesa, Via degli orti, Via Trani, Via Aldo Moro, Via San Benedetto (ore 21,25: inizio percorso a luci spente nelle vie del centro storico), Via Monte di Pietà, Piazza Di Vagno, Via Mercato, Via Casale, Via Duomo, Via Roma, Piazza Sedile (ore 22,00: Via Crucis cittadina animata dalle Comunità Parrocchiali), Via Genzano, Larghetto Traiano, Vico Senza Naso, Largo Abbazia, Via Ribatti, Corso Garibaldi, Largo Plebiscito, Parrocchia San Giuseppe. Conclusione del rito ore 23,00.

Percorso della processione di Maria SS.ma della Pietà

Sabato Santo 20 Aprile 2019 - ore 07,50

Parrocchia Santa Maria Greca, Via San Vito, Via della Botta, Via Cattaneo, Via Fontana Cortese, Via Castel del Monte, Via Brescia, Piazza Indipendenza, Via Settembrini, Via Duca di Genova, Via Sant’Elia, Viale Vittorio Veneto, Via Lega Lombarda, Via dei Mille (ore 09,00 circa: breve sosta dinanzi alla Parrocchia Sacra Famiglia per un momento di preghiera animato dalla omonima Comunità Parrocchiale), Via Salvini, Via Copernico, Piazza Redi, Via Telesio, Via D’Annunzio, Via Gambara, Via Volturno, Via Bovio, Via Zanella, Via Einaudi, Via Dandolo, Via Copernico, Via Torre Scarnera, Via Gravina, Via Puccini, Via Messina, Via Botticelli, Via Sant’Elia, Via Mattei, Via Salvi, Via Sant’Elia, Via Columella, Via Castel del Monte (ore 10,55 circa: breve sosta dinanzi alla Parrocchia San Gerardo per un momento di preghiera animato dalla omonima Comunità Parrocchiale), Via Pavese, Via Malpighi, Via Reggio, Via Titta Ruffo, Via Cincinnato, Via Corazzini, Via Digione, Via Deledda, Via Pacinotti, Via Archimede, Via P. Rosa, Via San Vito, Via M. Polo, Via Generale Ameglio, Via Dabormida, Via Toselli, Via Colonna, Viale Fieramosca, Via Carmine, Via Roma, Via Luisa Piccarreta (ore 12,30: breve sosta dinanzi alla sede dell’Associazione della Serva di Dio Luisa Piccarreta per un momento di preghiera animato dalla Comunità Parrocchiale Santa Maria Greca), Corso Garibaldi, Parrocchia Santa Maria Greca. Conclusione del rito ore 13,00.