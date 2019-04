Terzo appuntamento con "Intervallo d'inciviltà", il format di CoratoLive.it che - riprendendo lo stile del celebre "Intervallo" in onda negli anni '70 e '80 tra una trasmissione Rai e l'altra - vuole accendere i riflettori sui gesti che non rispettano la città e chi la vive.

Come nelle puntate precedenti, l'intento è quello di intraprendere una battaglia contro questo tipo di comportamenti pubblicando di tanto in tanto dei filmati sia con le immagini inviate dai lettori che con quelle scattate direttamente dalla redazione. Forse qualcuno si riconoscerà, anche questa volta, nelle immagini? Si ritroverà a dire "anch'io lo faccio"? Ben venga. La speranza è che vedere chiamato per nome quel modo di fare - da incivile, appunto - potrà magari far desistere dall'intenzione di ripeterlo.



In questa puntata grande risalto ai rifiuti: di tutti i tipi, lasciati nei posto più impensabili e talvolta... con le gambe.

Per la quarta puntata è possibile inviare le foto all'indirizzo redazione@coratolive.it.