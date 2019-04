​“Fiori DiVini”, l'8 aprile la presentazione a Corato

Al via il al ciclo di conferenze stampa dell’Unpli Puglia, comitato delle Pro Loco pugliesi, per presentare ufficialmente nei comuni coinvolti il progetto “Fiori diVini” finanziato dal programma“InPuglia365” della Regione Puglia e dell'Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione e che vede impegnate le cinque Pro Loco delle città interessate (Corato, Ruvo di Puglia, Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi).



Il progetto si avvale dei patrocini di Regione Puglia, Pugliapromozione, Unione nazionale Pro Loco d’Italia e delle amministrazioni comunali e sarà coordinato dal comitato regionale Unpli Puglia presieduto da Rocco Lauciello.

La serie di eventi prevede un tour che comprende visite guidate a interessanti siti delle cinque comunità e degustazioni di specialità tipiche enogastronomiche, ma anche aperture straordinarie, attività laboratoriali e iniziative per target specifici di utenza.

Queste le date delle conferenze stampa di presentazioni nelle cinque città aderenti:

Lunedì 8 aprile a Corato alle 18

Biblioteca comunale

Martedì 9 aprile a Giovinazzo alle 19:30

Associazione Pro Loco di Giovinazzo

Mercoledì 10 aprile a Molfetta alle 17

Casa Museo Poli

Mercoledì 10 aprile a Ruvo di Puglia alle 19

Via Nicola Cassano, 2

Giovedì 11 aprile a Terlizzi alle 19

Biblioteca Comunale Terlizzi

«E’ un’enorme soddisfazione realizzare, sostenere, promuovere un’iniziativa sposata condivisa da più città», spiega entusiasta il presidente delle Pro Loco pugliesi, Rocco Lauciello, «Grazie alla Regione Puglia in primis per il supporto che non fa mai mancare alle nostre idee di promozione e valorizzazione, all’agenzia Puglia Promozione, alle amministrazione di Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi per aver creduto in questo progetto, perché credono nella validità delle Pro Loco, perché hanno uno sguardo propositivo e lungimirante nell’ottica della promozione turistica dei territori».

Alla conferenza prenderanno parte i rappresentanti istituzionali dei cinque comuni, autorità regionali, componenti dello staff dell’ufficio stampa regionale e nazionale Unpli e il presidente Lauciello.