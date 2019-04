"Il cibo del sorriso", domani la raccolta alimentare dell'associazione "Orizzonti"

Da oltre dieci anni al servizio dei bisognosi e in prima linea nella lotta contro la povertà, l’Associazione Orizzonti prosegue il proprio cammino di volontariato finalizzato all’aiuto delle numerose famiglie indigenti del territorio e al recupero dello scarto alimentare da trasformare in risorsa preziosa.



Per domani, sabato 6 aprile l’Associazione Orizzonti promuove nei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Corato, Ruvo di Puglia e Trani la Raccolta Alimentare “Il Cibo del Sorriso”, la consueta giornata che vedrà protagonista la generosità di chi si recherà nei Supermercati DOK, A&O e Famila dove sarà possibile donare uno o più prodotti alimentari non deperibili acquistati per la spesa settimanale e donarli in appositi contenitori presidiati all’uscita dai supermercati dai volontari dell’Associazione Orizzonti.

«Il silenzio assordante della povertà crescente nel nostro territorio - spiega il presidente di Orizzonti Angelo Guarriello - non lascia indifferenti chi, come la nostra associazione, è attiva quotidianamente per offrire un aiuto a chi vive con grande difficoltà questo disagio emergente capace di disgregare persone e famiglie. Ringrazio sin da ora chi, con un piccolo gesto, contribuirà a rendere meno amara la quotidianità per tante persone, a volte le più impensabili, che non riesce più a mettere un piato in tavola. Ai nostri volontari il nostro più grande grazie per mettersi da dieci anni al servizio quotidiano di chi soffre».

Numerose le parrocchie, gli enti e le associazioni che con Orizzonti saranno in campo nei sei Comuni coinvolti per la Raccolta Alimentare:

CORATO: Parrocchia Sacra Famiglia, Casa della Mamma

ANDRIA: Parrocchia San Giuseppe Artigiano, Parrocchia Gesù Crocifisso

BARLETTA: Caritas Barletta

BISCEGLIE: Comunità Arca dell’Alleanza

RUVO DI PUGLIA: Noi x Voi Onlus

TRANI: Scout, Caritas Trani, Raggio Verde, Vincenziane, Parrocchia Spirito Santo, Parrocchia Angeli Custodi, Parrocchia San Francesco