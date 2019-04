C’è la “matita” di un coratino dietro le nuove copertine de “Gli Incredibili 2”, il film Disney Pixar: è Mario Oscar Gabriele, un giovanissimo fumettista che ha già molto da raccontare. Ha realizzato questo lavoro per Disney\Pixar e Dark Horse Comics che hanno prodotto “Incredibles 2: Secret Identities #3”, in uscita a giugno negli Usa.



Com’è nato questo progetto?

«Da un po’ di tempo collaboro con l’agenzia Kawaii Creative Studio che si occupa della realizzazione di tavole a fumetti, illustrazioni e colorazione digitale per diversi clienti, tra cui Walt Disney Company, Pixar, Lucasfilm, Dark Horse Comics, IDW. A settembre 2018 ho saputo di un bando da Dark Horse Comics per la realizzazione di una storia autoconclusiva e tre copertine per “Gli Incredibili 2”.

L’agenzia mi ha proposto di partecipare al progetto ed io ho accettato senza esitazioni, soprattutto per ciò che mi lega a “Gli Incredibili”: è stato il primo film Disney\Pixar visto al cinema da bambino, all'età di dieci anni. Ricordo ancora l'emozione dell'epoca: rimasi ossessionato, tanto da conservare tuttora, appiccicati all'interno delle ante dell'armadio, i poster, le immagini promozionali ritagliate dai giornali e le card olografiche. Chi avrebbe mai potuto immaginare che, a distanza di quattordici anni, avrei avuto la possibilità di disegnarli e farli vivere su carta, e soprattutto che sarebbero stati la mia prima pubblicazione Disney-Pixar?

Nel mese di ottobre ricevetti una mail da Dark Horse: mi informavano che le mie pagine di prova erano state accettate e che mi sarebbe arrivata a breve la sceneggiatura su cui lavorare. È stato un sogno ad occhi aperti. Pixar mi ha dato la possibilità di poter lavorare con materiale inedito ed anche l’occasione di poter realizzare il design di un nuovo cattivo. Darà filo da torcere alla famosa famiglia di supereroi, posso assicurarvelo».

Di sicuro un bel traguardo per un ragazzo giovane come te.

«Sì, è vero. Per me questo progetto rappresenta un grande traguardo. Come amava ripetere Walt Disney “If you can dream it, you can do it”: “Se puoi sognarlo, puoi farlo”. Finalmente, dopo anni di studio, dedizione e sacrifici, sono riuscito a realizzare un sogno che avevo fin da bambino e spero possa essere un trampolino di lancio per lavori futuri, specialmente all’estero, visto che questa storia verrà pubblicata negli Stati Uniti».

Per lavorare hai dovuto lasciare la tua terra e la tua famiglia?

«No, vivo a Corato e ho la fortuna di poter lavorare da casa, ormai internet ha reso il mondo più piccolo e ha accorciato le distanze. Le tavole a fumetti oggi possono essere tranquillamente digitalizzate con lo scanner, se fatte su carta, oppure realizzate direttamente al pc disegnandole su tavoletta grafica (quello che faccio io). Questo tipo di lavoro non richiede la presenza fissa in un ufficio, quindi ho la possibilità di gestire gli orari e i progetti secondo le mie esigenze.