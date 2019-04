Un momento del flash mob per la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo Copyright: CoratoLive.it

È stato un flash mob che ha coinvolto numerosi ragazzi degli istituti comprensivi cittadini, quello che si è tenuto questa mattina in piazza Cesare Battisti per sostenere l'iniziativa #aprileinblu. Dal 2 aprile 2007 l'Onu ha istituito la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo proprio per sensibilizzare la comunità alla conoscenza e al rispetto di questa realtà.

Brevi momenti di danza, canto e poesia si sono susseguiti uno dopo l'altro. La scuola dell'infanzia Polivalente, l'Imbriani-Piccarreta, il Cesare Battisti-Giovanni XXIII, il Tattoli-De Gasperi, il Fornelli, il Cifarelli-Santarella e, in forma spontanea, il liceo artistico, hanno animato la piazza per circa un'ora prima del flash mob vero e proprio. Un grande telo ha coperto tutti i presenti prima del lancio dei palloncini. Tutto, rigorosamente, in blu.

L'iniziativa è stata organizzata dalla cooperativa sociale “Solidarietà”. Oltre alla scuole, vi hanno preso parte anche gli educatori del Servizio di assistenza specialistica, l’asilo nido comunale Belvedere, il Centro diurno socio-educativo e riabilitativo, la Comunità socio riabilitativa “Solidarietà” di Corato e i partner che da anni collaborano con la cooperativa.