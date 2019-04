La rotatoria di via Trani cambierà volto, il Comune accoglie le proposte dei privati

La rotatoria di via Trani avrà un volto nuovo. Sull’albo pretorio del Comune di Corato è infatti tato pubblicato un avviso pubblico rivolto ai privati affinché “adottino” quello spazio.

L’avviso, firmato dal dirigente Paolo Milillo, nasce dalle indicazioni del Regolamento comunale approvato dall’amministrazione Mazzilli per «l'affidamento delle aree verdi per la tutela e la promozione del verde». Il testo incentiva «la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici» specificando anche i due modi possibili: manutenzione ordinaria (lavorazione terreno, concimazione, pulitura, annaffiatura ecc ); riconversione e manutenzione (nuova progettazione con abbellimento con fiori, piante, arbusti ed eventualmente arredi).

Nel nostro Comune chiunque - previa richiesta - può adottare a titolo gratuito aiuole, giardini, aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici, rotatorie e spartitraffico, fioriere, altri spazi comunque destinati a verde. Nel caso specifico la rotatoria di via Trani potrà essere utilizzata anche per apporre cartelli pubblicitari per le attività di sponsorizzazione.

Proprio il fatto che per la rotatoria di via Trani siano arrivare al Comune più richieste ha reso necessaria la pubblicazione dell’avviso. Il Regolamento, infatti, prevede che le proposte «vengano esaminate in base all'ordine di arrivo cronologico presso l'ufficio protocollo del Comune» e «tenendo conto della migliore qualità della proposta» anche rispetto alla sua «adattabilità al contesto urbano».

Chi punta ad “adottare” la rotatoria di via Trani deve presentare la propria richiesta entro il 23 aprile, sull'apposito modello allegato al Regolamento e con relativa documentazione in relazione alla tipologia di intervento.

A valutare le proposte sarà una commissione composta da due architetti e un agronomo. L'assegnazione verrà deliberata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale che darà mandato all'Ufficio competente per la stipula di una convenzione triennale rinnovabile.