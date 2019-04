Emergenza Venezuela, in città “uno spazio” di incontro, racconto e confronto

“Negli ultimi mesi sono molte le notizie che i nostri giornali e telegiornali raccontano di quanto sta accadendo in Venezuela. Ma da questa mole di notizie, quanti hanno compreso quel che sta succedendo?”. A chiederselo sono l’associazione Harambè e il Centro Italo Venezolano di Corato.

“Pensiamo - aggiungono - che ciò sia importante per lo storico legame tra Corato e il Venezuela. Molti sono infatti i coratini che hanno fatto fortuna efamiglia in quello Stato. Molti sono inoltre gli italo-venezuelani che hanno fatto di Corato la loro base di vita in Europa”.

Per questo motivo le due realtà associative hanno pensato di allestire “uno spazio di incontro, racconto e confronto in cui fare maggiore chiarezza sulla situazione venezuelana”.

Il dibattito “Venezuela: una crisi umanitaria senza precedenti” è in programma per martedì 2 aprile alle ore 19.30 presso la sede dell’associazione Harambè, in via Giustino Fortunato 18-20. L’incontro sarà introdotto da Rosanna Agatino, presidente del Centro Italo Venezolano di Corato. Sarà anche l’occasione per partecipare alla raccolta dei medicinali da spedire in Venezuela, promossa da tempo dal Centro Italo Venezolano di Corato.