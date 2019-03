Come vivere di turismo, gli studenti scoprono la Via Francigena Copyright: n.c.

Il percorso della Via Francigena del Sud -Tappa Corato continua a riscuotere interesse.



Ieri mattina è stato oggetto di studio degli studenti del corso di alta specializzazione tecnica terziaria, attivo ad Andria, denominato "Tecnico superiore per le strategie di sviluppo sostenibile e gestione digitale e reale dell'imprenditorialità turistica" organizzato dalla Fondazione ITS Turismo in sinergia con il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, diretto da Savino Santovito e coordinato da Alessandro Buongiorno.

La visita di studio è rientrata nell'ambito delle Tecniche di valorizzazione di prodotti turistici integrati. Gli studenti, guidati da Adele Mintrone - promotrice già nel 2015 della via Francigena del Sud - hanno colto gli elementi che caratterizzano un percorso di "cammino" che nasce dalla scelta di attrattività naturalistici, culturali e religiosi e dalla sinergia col territorio per l'attivazione di servizi per "l'ospite pellegrino". Gli studenti hanno fatto visita nel centro storico, presso la sede dell'associazione Luisa Picarreta, e all'ulivo secolare.