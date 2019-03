La Google Street View Car torna a Corato per mappare la città

La Google Street View Car è (di nuovo) in città. L'autovettura del colosso americano, dotata di una speciale fotocamera a 360°, è stata avvistata in alcuni punti di Corato, probabilmente per aggiornare Google Street View, caratteristica di Google Maps che permette di poter fare un tour virtuale della città direttamente da pc e smartphone, sfruttando le foto panoramiche scattate dalle macchine fotografiche posizionate sul tettuccio.

Google Street View, nato come progetto della Stanford CityBlock Project nel 2001, è sbarcato in Italia nel 2008. Dapprima sono state mappate le grandi città, poi via via i comuni più piccoli.



Corato è stata "fotografata" la prima volta nel novembre del 2008 e successivamente a cavallo tra agosto e settembre del 2018. Ben visibili sul corso cittadino le luminarie della festa di San Cataldo.

La stragrande maggioranza delle strade di Corato sono state aggiornate al 2018 ma alcune strade secondarie sono ferme al 2008. Grazie ad una specifica funzione, introdotta nel 2014, è possibile fare un salto indietro nel tempo e confrontare le immagini del 2008 e quelle del 2018.