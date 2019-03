Torna in piazza l'orchidea Unicef

Il 30 e 31 marzo torna in piazza “Orchidea Unicef”, l’iniziativa che ha come obiettivo supportare la raccolta fondi per salvare i bambini dalla malnutrizione.



Ogni anno 3 milioni di bambini rischiano di morire a causa della malnutrizione, che li indebolisce e li rende più vulnerabili alle malattie. L'alimento terapeutico è una miscela di pasta d'arachidi, vitamine e sali minerali ad alto contenuto energetico che permette a un bambino malnutrito di recuperare peso e le forze.

Una soluzione semplice, pronta all'uso e a basso costo: una bustina costa solo 31 centesimi. Con un'orchidea Unicef è possibile contribuire all’acquisto di 48 bustine di alimento terapeutico, grazie al quale si può salvare la vita di un bambino.

Il banchetto per le donazioni sarà allestito sabato 30 marzo in via Duomo dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21 e domenica 31 marzo in piazza Cesare Battisti dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21.