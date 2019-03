Pronta ai nastri di partenza la sesta edizione del "Premio Le Torri di Corato" che, condotta come di consueto dal direttore responsabile de Lo Stradone, Marina Labartino, oltre a consegnare quattro riconoscimenti ad altrettanti illustri cittadini di Corato, celebrerà anche il 40° anniversario della testata giornalistica fondata e diretta dal compianto padre Emilio D'Angelo, custode della storia coratina più recente e importante fattore di crescita culturale e sociale della città.



L'importante traguardo sarà festeggiato sabato 6 aprile alle 20 nel teatro comunale, alla presenza di Piero Ricci, presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Puglia, il quale, nel suo messaggio di congratulazioni, dichiara: «Nella crisi epocale che vive il giornalismo e, in particolare, il giornalismo della carta stampata, vi sono due luci in fondo al tunnel: l'informazione che fa opinione e l'informazione iperlocale.

I 40 anni di una testata locale come Lo Stradone si iscrivono di diritto nella seconda categoria che punta su un futuro fatto da informazione a km zero in quel giornalismo di prossimità di cui le nostre città hanno bisogno per sentirsi comunità partecipi del bene comune. Uno studio americano, analizzando la crisi della stampa quotidiana locale negli Stati Uniti che ha condotto alla chiusura molti giornali, ha dimostrato l'impoverimento dei territori privati di un giornale.

E c'è una recente ricerca, commissionata dall'Ordine dei Giornalisti sulle modalità di informazione da parte dei giovani, che ci rivela una traiettoria possibile per il nostro lavoro futuro: il 70% degli intervistati ha dichiarato di essere interessato alle notizie locali e al giornalismo d'inchiesta. È la premessa dalla quale partire per augurare a Lo Stradone altri 40 anni di attività».

Nato per volontà del direttivo dell'associazione Lostradone Editrice nel 2013, nel corso del tempo il "Premio Le Torri di Corato" è riuscito a costruire una rete di talenti.

Quest'anno la prestigiosa galleria di stimati professionisti che vantano curriculum di altissimo livello è costituita da: Francesca Romana Grati, biologa, genetista clinico e dottore in patologia umana ed ereditaria, Paola Maria Anelli, vice capo redattore RAI, Fabrizio D'Oria, direttore Comunicazione & Eventi della Vela Spa di Venezia e Cataldo Giuseppe Piccarreta, socio dello studio forense Latham & Watkins.

Sarà l'occasione per dare la giusta visibilità alle loro storie, ai loro successi - raggiunti con entusiasmo e duro lavoro su di un piano anche internazionale - condividendoli e diffondendoli nella comunità del paese in cui sono nati o nel quale affondano le radici delle loro famiglie. Sarà pure una serata ricca di sorprese, tra cui la cartolina ricordo con sopra stampigliato l'annullo filatelico e gli incantevoli intermezzi musicali e coreutici interpretati dai seguenti artisti: il pianista Emanuele Petruzzella, il giovanissimo violinista Stefano Costantino Coccia, il soprano Francesca Copertino, il cantautore Luca Tedone, in arte Luka Sensi, con la sua band ed, infine, il duo composto dai fratelli Naima e Gamal Hassan, esperti di danza orientale e folklore egiziano.

Per partecipare all’evento (ingresso gratuito) è necessario chiamare lo 080.8987138 per prenotare i posti a sedere.