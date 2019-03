Riapre il sottopasso di via Lama di Grazia Copyright: n.c.

Apre al traffico questa mattina alle 10 il nuovo sottopasso di via Lama di Grazia realizzato nell'ambito dei lavori di raddoppio della tratta ferroviaria Corato-Andria Sud.

L’A.T.I. Cemes, appaltatore della Ferrotramviaria S.p.A., ha prima demolito il vecchio sottopasso, poi ha realizzato il nuovo (posto alla medesima progressiva del precedente al km 44+640,80 della ferrovia Bari-Barletta) utilizzando una struttura prefabbricata Tensiter mediante accoppiamento di semiconci solidarizzati in mezzeria.

Il nuovo sottopasso presenta una larghezza della sede stradale di 13 metri di cui 7 metri di carreggiata (una corsia per senso di marcia larga 3,50 metri ciascuna), due banchine laterali da 50 centimetri ciascuna, un marciapiede di 1,65 metri lato Andria e una predisposizione per pista ciclabile lato Corato di 3,15 metri ed un’altezza non inferiore a 4,10 metri dal piano stradale.



Contestualmente verrà chiusa la deviazione stradale realizzata sulla sede ferroviaria e resasi necessaria per consentire la realizzazione del sottopasso.