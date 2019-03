Partire dalla collaborazione tra le diverse realtà del territorio: si rivela ancora una volta questa la formula vincente nelle azioni da intraprendere, tanto più quando lo scopo finale è aiutare i più deboli. Lo si è dimostrato anche nel tardo pomeriggio di ieri, quando nella Sala verde del Palazzo di città è stato sottoscritto il protocollo di intesa fra Rotary club di Corato e Bisceglie, la Caritas diocesana e quella cittadina.

Chiari gli obiettivi: limitare gli sprechi alimentari, promuovendo la redistribuzione alla popolazione bisognosa delle eccedenze e dei beni inutilizzati e rimasti invenduti; estendere la raccolta ai prodotti farmaceutici; contribuire al consolidamento di sistematiche buone prassi e comportamenti attivi miranti a una maggiore sostenibilità ambientale; sensibilizzare la cittadinanza tutta, attraverso periodiche iniziative di informazione ed educazione, al consumo corretto e sostenibile del cibo come adeguato stili di vita; implementare col tempo i servizi offerti dalla Caritas cittadina attraverso ulteriori azioni comuni.

A siglare il protocollo sono stati Pietro Catucci, presidente del Rotary Club Corato e don Cosimo Iurilli, responsabile della Caritas cittadina; al loro fianco, come cofirmatari, Nadia Di Liddo (presidente del Rotary Club Bisceglie) e don Raffaele Sarno (direttore della Caritas Diocesana) assieme a don Sergio Ruggieri (responsabile Caritas Bisceglie).

«Per noi - ha dichiarato Pietro Catucci - è un motivo di grande soddisfazione aver intrapreso un percorso così significativo; lo è sia per la colletta alimentare possibile grazie ai commercianti che mettono a disposizione i loro beni rimasti invenduti, sia per le ulteriori azioni che nel tempo si renderanno necessarie. Di sicuro è un progetto che guarda al futuro, per cui sicuramente saranno predisposti ulteriori service».

L’idea è partita da Bisceglie. «È una iniziativa nata ben tre anni fa consolidando una sinergia tra il Rotary di Bisceglie e la sua Caritas cittadina. Oggi - ha commentato Nadia Di Liddo - viviamo questo nuovo e importante traguardo che ha messo in pratica la legge Gadda, partendo dalla formazione di circa mille giovani rispetto al tema dello spreco alimentare e coinvolgendo altre venti persone, tra soci del Rotary e volontari della Caritas. Condividiamo il progetto con Corato nel solco del motto di quest’anno “valori in azione”: vogliamo creare dei contagi positivi perché un progetto rotariano sia davvero valido e vada oltre il nostro territorio».

La bontà dell’idea è stata sottoscritta anche da don Raffaele Sarno: «si tratta di una iniziativa più che positiva, da tempo come Caritas cerchiamo di creare rete sul territorio con tutti i soggetti che sono disponibili. Abbiamo superato tranquillamente il concetto di autoreferenzialità, la collaborazione con chi vuole condividere con il noi il cammino al fianco dei poveri è un dono. L’augurio è che questo progetto vada avanti con tutte le energie disponibili».

Entusiasta e grato don Cosimo Iurilli: «quella di ieri sera è stata un’occasione importante per parlare di spreco alimentare e non solo. La Caritas di Corato è impegnata da tempo su questo fronte con la collaborazione di tutte le comunità parrocchiale. In media ogni settimana riusciamo ad aiutare dalle 20 alle 30 famiglie per ogni parrocchia, forniamo frutta, ortaggi e prodotti da forno. Se da un lato le povertà sono in crescita, dall’altro aumentano anche le iniziative a sostegno di chi è in difficoltà. Questo ci fa ben sperare, ci dà la forza per continuare la nostra opera».