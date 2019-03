Paniere del Parco dell'Alta Murgia, si punta alla creazione di cooperative di comunità

Il Paniere del Parco dell’Alta Murgia è il progetto, impostato come processo condiviso, con cui il Parco intende far conoscere ed apprezzare le produzioni tipiche del territorio e avviare contemporaneamente un processo di partecipazione e formazione con i territori sul tema delle “Cooperative di Comunità”.

Attraverso questa azione il Parco mira a supportare la selezione di gruppi formali ed informali interessati a prendere parte al percorso informativo/formativo - insieme a Legacoop Puglia - per creare cooperative di comunità intorno ai prodotti di eccellenza dei comuni.

La cooperativa di comunità, che vede le migliori pratiche nazionali nate in Puglia, si configura infatti come lo strumento più idoneo a dare risalto alle eccellenze del territorio e contemporaneamente a creare le condizioni per innestare processi di imprenditorialità e di sviluppo locale.



L’ambizioso percorso prevede più fasi: si parte con l'assistenza tecnica ai Comuni del Parco per aderire al progetto e selezionare gruppi formali e informali interessati al percorso formativo e di selezione di idee progettuali; seguirà l'organizzazione - in collaborazione con Legacoop Puglia - di due giornate formative sulle cooperative di comunità (cosa sono, come nascono, strumenti e buone pratiche) da vivere ad Altamura presso Palazzo Baldassarre venerdì 12 aprile dalle 15.30 alle 19.00 e sabato 13 aprile dalle 10.00 alle 13.30. In ultimo si provvederà alla verifica e selezione delle idee progettuali sostenibili da parte di una commissione di esperti.

Per tutti i Comuni del Parco Nazionale dell’Alta Murgia la scadenza per raccogliere ulteriori adesioni è stata prorogata al 5 aprile.



Il progetto partecipato Paniere del Parco dell’Alta Murgia è partito a gennaio, è attuato con l’assistenza tecnica di CoopCulture, la collaborazione di Legacoop Puglia e prevederà nuove azioni nel corso dei mesi successivi in collaborazione con la Condotta Slow Food delle Murge.