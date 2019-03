È ufficialmente iniziato il viaggio di David Mosquera, l’ex campione europeo di baseball nato a Caracas che è partito da Corato “In bicicletta per la libertà del Venezuela”.

Puntualissimo oggi, alle 8, ha salutato alcuni amici coratini prima di iniziare la sua pedalata verso Roma, dirigendosi prima a Bari e poi proseguendo dal capoluogo verso Foggia. Le tappe del suo viaggio sono già ben individuate: il 31 marzo si trasferirà in Abruzzo (tappa Pescara-L’Aquila), mentre una settimana dopo, il 7 aprile, partirà da Ancona, nelle Marche, per arrivare in Romagna, a Rimini, sua città di residenza. Il 14 aprile Mosquera in Emilia Romagna si sposterà da Cesena a Bologna; per la quinta e ultima tappa invece, in programma il 21 aprile, partirà da Todi, in Umbria, per arrivare nella Città del Vaticano dopo aver fatto tappa a Roma in piazza Navona.

Sorridente e con il suo accento venezuelano, David Mosquera prima di partire ha parlato della sua avventura alla redazione di CoratoLive.it. «Ho deciso di intraprendere questo viaggio per avvicinare il maggior numero di italiani e sensibilizzarli rispetto al tema della drammatica situazione del Venezuela. Il mio obiettivo è far sentire una voce che parte dall’Italia, uno Stato rimasto muto. Vorrei che l’Unione Europea, e l’Italia in particolar modo, prendessero una posizione chiara e netta».

Perché ha scelto di partire da Corato? «Perché un posto emblematico - risponde David - in primis in città avete piazza Simon Bolivar; e poi qui c’è una delle comunità più grandi di italo venezuelani; metà degli edifici di Corato “provengono” dal Venezuela, sono il frutto del lavoro dei coratini e del denaro che hanno portato nella loro terra di origine dopo tanto sacrificio fatto oltreoceano».

Il viaggio di David Mosquera durerà diverse settimane. «Non so quanto tempo ci metterò ma non mi importa - commenta - Sono già venti anni che il Venezuela vive questa situazione politica che si fa sempre più grave, figuriamoci quanta differenza può fare la durata del mio viaggio».

La speranza è che il sole torni a splendere, sul viaggio di David Mosquera e - soprattutto - sulla vita della popolazione venezuelana.