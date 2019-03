In bici da Corato a Roma «per la liberazione del Venezuela»

“In Bicicletta per la libertà del Venezuela” partendo da Corato. È l’iniziativa ideata dall’ex campione europeo di baseball (1995 con il Nettuno Baseball Club) David Mosquera, nato a Caracas e residente ormai in Italia da oltre vent’anni. Il bici-tour, che toccherà cinque regioni e uno Stato estero, si pone «l’obiettivo di avvicinare il maggior numero di italiani, sensibilizzandoli rispetto a un problema internazionale che continua a essere di drammatica attualità, nonostante il silenzio assordante dei mass-media» spiega Mosquera.

Il battesimo del tour sarà celebrato il 27 marzo a Corato, alle 8 in piazza Simòn Bolivar. L'obiettivo è arrivare a Foggia facendo una sosta intermedia a Bari. «La scelta di Corato come tappa iniziale del mio viaggio non è casuale: qui, infatti, vive una delle più grandi comunità italo-venezuelane d’Italia» afferma Mosquera.

Il 31 marzo l’ex campione di baseball si trasferirà in Abruzzo (tappa Pescara-L’Aquila), mentre una settimana dopo, il 7 aprile, partirà da Ancona, nelle Marche, per arrivare in Romagna, a Rimini, sua città di residenza. Il 14 aprile, invece, Mosquera rimarrà in Emilia Romagna (tappa Cesena-Bologna), mentre per la quinta e ultima tappa, in programma il 21 aprile, partirà da Todi, in Umbria, per arrivare nella Città del Vaticano dopo aver fatto tappa a Roma in piazza Navona.

«La Santa Sede e lo Stato italiano devono assumere una posizione netta e chiara contro la dittatura di Maduro, che vada oltre i semplici comunicati di circostanza di condanna della privazione della libertà nei confronti del popolo venezuelano. Noi ci aspettiamo che l’ambasciatore venezuelano in Italia disconosca l’autorità di Maduro e che le autorità competenti facciano luce sull’esistenza di conti italiani riconducili al regime venezuelano, sequestrandoli» conclude Mosquera che, tra le soluzioni, non esclude l’intervento armato.