Si può guarire dall'autismo? Gli esperti rispondono

Le porte dell’associazione di promozione sociale “Vivianus” si aprono per accendere una luce sull’autismo, di colore blu.

Domenica 7 aprile alle 9.30, in occasione della giornata dedicata alla consapevolezza dell'autismo, l'ente ha organizzato un convegno che punta a sensibilizzare su questa tematica dirigenti scolastici, insegnanti e famiglie.

Diversi gli interventi in programma: Pino Tulipani (garante per i minori presso la Regione Puglia) parlerà della “tutela dei minori autistici ed il ruolo dei cargiver famigliari e loro relativo riconoscimento”; Vincenzo Tota (ex primario di pediatria presso l'ospedale Umberto I di Corato) relazionerà su “l'autismo in età pediatrica, l'insorgenza e i primi segnali”; Lucia Russi (neuropsichiatra infantile) affronterà “le probabilità di guarigione, le eventuali terapie farmacologiche frutto delle ricerche scientifiche, le terapie funzionali”; Pina Ferri (psicomotricista cognitivo comportamentale) rifletterà su “la psicomotricità ed i suoi benefici terapici”; Stefania Natale e Consiglia Trentadue (psicologhe e psicoterapeute cognitivo comporta-mentali) faranno luce sul “metodo Aba, valenza scientifica, benefici terapici e riconoscimento a livello sanitario”; in ultimo Lucrezia Antonia Dibitonto, terapista operatrice Anire, affronterà il tema della terapia a mezzo cavallo. A moderare l’incontro sarà Cataldo Tandoi.