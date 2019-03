In chiesa Matrice una messa per ricordare don Nicola Giordano

Domani alle 20 nella Chiesa Matrice, in occasione della Solennità dell’Annunciazione particolarmente cara a Vivere In, sarà celebrata l’eucarestia, in ricordo di don Nicola Giordano.

Come è noto, il presbitero della Diocesi di Conversano-Monopoli e fondatore del movimento internazionale Vivere in, è deceduto il 17 marzo scorso all’età di 86 anni. I funerali si sono tenuti a Monopoli il 19 marzo nella basilica cattedrale.

L’Arcivescovo D’Ascenzo in una sua nota ha così parlato di lui: «Non ho avuto la possibilità di conoscere personalmente il sacerdote, ma in diverse occasioni mi è stata presentata la sua figura, che, in verità, mi ha subito colpito per la vastità degli interessi di studio coltivati alla continua ricerca delle radici della nostra fede e della nostra cultura ma in un atteggiamento di apertura e dialogo con il mondo contemporaneo; il tutto sorretto da una profonda spiritualità sempre tesa alla continua configurazione a Gesù Maestro.

Prego per lui perché il Signore lo accolga nella folta schiera di tanti che Lo hanno amato. Desidero altresì rivolgermi a coloro che, sulle orme di don Nicola, in diocesi fanno parte del Movimento Vivere In: assicuro la mia preghiera per loro e, ne sono certo, ad imitazione del loro Padre fondatore, continueranno ad essere laici ‘promotori e animatori di uno stile di vita umana in luce evangelica».