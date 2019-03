Lo organizza il centro studi politici intitolato allo statista pugliese, in occasione del 41esimo anniversario del rapimento dell’onorevole avvenuto il 16 marzo 1978 in via Fani a Roma

«Fu sorpresa e sgomento». Un incontro per ricordare Aldo Moro a 41 anni dal rapimento google+ invia stampa «Sentiamo il dovere morale e civile di ricordare il drammatico giorno in cui l’Italia restò paralizzata dalla sorpresa e dallo sgomento» spiegano Vito De Leo e Antonio Lastella Attualità di La Redazione Un incontro sulla figura di Aldo Moro. Lo organizza il centro studi politici intitolato allo statista pugliese, in occasione del 41esimo anniversario del rapimento avvenuto il 16 marzo 1978 in via Fani a Roma, ad opera delle Brigate Rosse che uccisero anche cinque uomini di scorta. «Sentiamo il dovere morale e civile di ricordare il drammatico giorno in cui l’Italia restò paralizzata dalla sorpresa e dallo sgomento» spiegano Vito De Leo e Antonio Lastella, «da sempre memori della stimatissima figura dello statista pugliese e dei tragici eventi che ne prepararono l’uccisione il 9 maggio, dopo 55 giorni di prigionia». L'incontro si terrà oggi alle 18.30 nella sala conferenze della biblioteca comunale “M.R. Imbriani”. «Confidiamo soprattutto nella presenza dei giovani» concludono gli organizzatori. CORATO LIVE.IT Invia le tue segnalazioni con WhatsApp Al numero 389.21.70.180