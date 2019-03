Bando regionale contro gli sprechi alimentari, oggi un incontro

Tornano a riunirsi a Ruvo di Puglia le organizzazioni del terzo settore interessate a collaborare alla redazione di un piano partecipato da presentare al bando regionale "Progetti per il rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze”.



L’Ambito territoriale di Corato-Ruvo-Terlizzi ha infatti convocato un incontro per questo pomeriggio alle 17.30, nel centro Linea Comune di Ruvo di Puglia in via Romanello 2.

La partecipazione è aperta, l’invito è rivolto a tutte le organizzazioni del terzo settore già attive in modo strutturato nei rispettivi territori per la raccolta di eccedenze alimentari e la redistribuzione delle stesse in favore di famiglie in condizione di fragilità.

Per comunicazioni o informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email ufficio.piano@comune.corato.ba.it.