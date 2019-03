​Economia, presentato a Bari il rapporto Top200 sulle aziende leader in Puglia

È stato presentato questa mattina nel salone degli affreschi dell'università di Bari, il rapporto Top 200 Puglia, la ricerca sulle prime duecento aziende della regione, condotta dal dipartimento di economia, management e diritto dell'impresa dell'ateneo barese ed elaborata da PricewaterhouseCoopers.



Dopo l'introduzione del direttore del dipartimento di economia dell'università, Giovanni Lagioia, e dei partner di Pwc, Corrado Aprico e Nicola Anzivino, la ricercatrice Grazia Dicuonzo, ha presentato il rapporto e ha elencato i primi dieci settori di impresa per fatturato tra le 200 aziende non finanziarie della Puglia. A livello aggregato, nel 2017 il fatturato di queste imprese ammonta a 17,3 miliardi di euro. I ricavi risultano in crescita rispetto all'esercizio precedente del 6,1%.

Nella classifica per fatturato, spicca al primo posto il settore della grande distribuzione organizzata, seguita dal commercio all'ingrosso e al dettaglio e dal settore agroalimentare.

Durante il dibattito, moderato dal caporedattore di Repubblica Bari, Domenico Castellaneta, sono intervenuti il presidente e amministratore delegato di Despar Centro Sud, Pippo Cannillo; il presidente di Casillo Group, Pasquale Casillo, e l'amministratore delegato di Sitael Spa, Matteo Pertosa.

A chiudere i lavori è stato il rettore dell'università di Bari, Antonio Felice Uricchio.