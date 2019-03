"​Oh Mà!" il rapporto tra madre e figlio raccontato nel libro di Daniela Manzitti

Giovedì 21 marzo alle 19 nella biblioteca comunale “Matteo Renato Imbriani” verrà presentato il libro “Oh Mà! Storia di Michael, ragazzo difficile”, scritto dalla mamma-coraggio Daniela Manzitti, che fece arrestare il figlio latitante. Per il suo forte gesto, la vicenda è balzata agli onori della cronaca nazionale e oggi appare in pagine di storie fatte di errori, sofferenze, ma anche contrassegnate dal profondo amore di una madre.



L’iniziativa - organizzata da Fidapa Bpw Italy - Sezione di Corato e Edizioni La Meridiana, con il patrocinio del Comune di Corato e in collaborazione con l’Adisco di Corato, il Lions Club Castel del Monte Host e Lo Scrigno delle Donne - si terrà nel giorno di inizio della primavera, «espressione dell’importanza del leggere come momento di rinascita interiore - come spiegano i promotori dell'iniziativa - dove gli alberi, la città e le forme che ci circondano cambiano, anche noi, grazie ai libri, abbiamo la possibilità di migliorare noi stessi».

«Questo - rivela l’autrice - non è il classico libro. Si tratta del mio manoscritto in cui racconto un periodo della mia vita che vede protagonista mio figlio Michael. Un ragazzo “difficile” che, cresciuto per strada, aveva scelto di vivere fuori dalle regole e dal rispetto della legalità. Il mio è un racconto diretto, esplicito e senza fronzoli. È il racconto di una madre».

Una storia in cui, tra il racconto sentito e le lettere autografe tratte dall’assidua corrispondenza tra i protagonisti della vicenda, emerge tutto l’amore di una madre per il proprio figlio. È da questo che è nata la forza che ha permesso a Daniela di continuare a sostenere Michael, nonostante tutto, fino a prendere anche la faticosa decisione di consegnarlo lei stessa nelle mani dei Carabinieri per salvarlo da un destino forse peggiore.

Modererà l’incontro Giuseppina De Palo, socia della Fidapa Bpw Italy - Sezione di Corato. Dialogherà con l’autrice Elvira Zaccagnino, direttrice delle Edizioni La Meridiana.