Uno scorcio di Corato nel New Jersey. La storia della trattoria-pizzeria Luca

C’è un angolo di Corato nel New Jersey, ad una mezz’ora scarsa da New York. Una piccola pizzeria di Oakland, 12.000 anime, a ridosso della Interstate 287 e dall’inconfondibile sapore italoamericano a partire dal nome: la Luca Trattoria Pizzeria.

Accanto ad un lussureggiante vigneto affrescato, fa capolino il dito puntato della statua di Matteo Renato Imbriani e largo Plebiscito, dipinti su uno dei muri del locale. La scelta di avere sempre accanto un pezzo della città di origine è di Luigi Testino che ha aperto la pizzeria nel 1976 assieme a suo fratello Cataldo, fondatore di altre 19 pizzerie in tutto il New Jersey.

Matteo Renato Imbriani è lì dal 2015 e oggi fa sentire un po’ più a casa Daniele Lesina che si è trasferito in America con la moglie Daniella, figlia di Cataldo. Zio Luigi gli ha insegnato il mestiere ed ora è il suo braccio destro. «Ho sempre avuto un debole per la cucina – racconta Daniele - e da quando Luigi mi ha mostrato i segreti della pizza me ne sono innamorato. A lui e a sua moglie Betty sarò eternamente grato».

«Le immagini di Corato non potevano mancare – continua il giovane pizzaiolo -sono un pezzo di storia, le origini di questa famiglia e di questa attività. Come per tutti gli immigrati, il paese nativo è sempre nel cuore».

Il menù del “Luca” mixa piatti tradizionali della cucina italo americana come le fettuccine Alfredo a piatti tipici del nostro territorio. «Il cibo qui in America non è così lontano dal nostro come potrebbe sembrare – spiega Daniele – e ho intenzione di far assaggiare ai nostri clienti le nostre specialità. Già offriamo le orecchiette con le cime di rapa alla barese e ho iniziato a vendere i primi panzerotti. La nostra Margherita la facciamo con il fior di latte che produciamo noi».

Impossibile non parlare di sogno americano. «Qui tutto è più ordinato e più veloce. La burocrazia è snella e ti aiutano in tutto. Non importa da dove vieni ma quanta voglia hai di raggiungere un obiettivo. Realizzare i tuoi sogni qui è possibile perché esiste ancora la meritocrazia. Se vali, eccelli e non per chi conosci ma per quello che sei davvero».