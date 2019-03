“Professione genitori”, quello che c’è da sapere per essere una base sicura per i figli

Si torna a parlare di genitorialità con progetto “Nicolaus” del Centro di ascolto per le famiglie voluto e finanziato dal Piano sociale di zona che comprende Corato, Ruvo e Terlizzi.

Gli incontri tematici saranno in tutto quattro, due dei quali si svolgeranno nella sala conferenze della biblioteca comunale “M.R. Imbriani Corato”, a partire dalle 17.30. Si inizia mercoledì, 20 marzo, con un appuntamento dal titolo "Genitorialità: essere base sicura per i figli": a relazionare sarà la dottoressa Dalila Gigante. Il 29 marzo il dott. Mauro Laskavj parlerà di "Genitori per sempre, genitori per forza o genitori per loro?".

I due incontri in programma a Terlizzi invece si svolgeranno negli ambienti del Cap ambito 3 Nicolaus. Il 22 marzo, con il dott. Mauro Laskavj, si risponderà ad una domanda precisa "Genitori per sempre, genitori per forza o genitori per loro?". In ultimo, il 3 aprile, Dalila Gigante interverrà nuovamente per riproporre il tema già affrontato a Corato.

Per partecipare agli incontri è necessario comunicare la partecipazione contattando la pagina Facebook del Progetto Nicolaus o chiamando al numero 3533614632.