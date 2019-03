È morto don Nicola Giordano, fondatore di "Vivere In". Il vescovo: «Sacerdote esemplare»

È morto don Nicola Giordano, fondatore del movimento di spiritualità "Vivere In", presente da anni anche a Corato.



Presbitero della Diocesi di Conversano-Monopoli, don Nicola è stato profondo conoscitore della Scrittura e dei Padri della Chiesa. Mosso dallo Spirito Santo, don Nicola ha fondato il Movimento con una solida spiritualità costruita sulla Parola e su una visione dell’uomo chiamato a vivere la configurazione a Cristo con una dimensione di vita contemplativa nel mondo.

Ha condotto il Movimento a vivere, sin dal suo sorgere, un’appassionata appartenenza ecclesiale che si declina in servizio generoso e nella ricerca continua della comunione. Ha sollecitato i membri del Movimento ad incarnare una dimensione di laicità da attuare come presenza consapevole, ottimista e propositiva nella città degli uomini attraverso un’azione culturale ed educativa.

I funerali saranno celebrati martedì 19 marzo alle 16 nella basilica cattedrale di Monopoli.

Il ricordo del vescovo D'Ascenzo. «Ho appreso la notizia della morte di Don Nicola Giordano, presbitero della diocesi di Conversano-Monopoli, nella serata di domenica 17 marzo e il mio pensiero è andato subito al “Movimento Vivere In”, da lui fondato, presente anche in diocesi con i suoi “cenacoli” animati da laici dal fervido desiderio di servire la chiesa. Non ho avuto la possibilità di conoscere personalmente il sacerdote, ma in diverse occasioni mi è stata presentata la sua figura, che, in verità, mi ha subito colpito per la vastità degli interessi di studio coltivati alla continua ricerca delle radici della nostra fede e della nostra cultura ma in un atteggiamento di apertura e dialogo con il mondo contemporaneo; il tutto sorretto da una profonda spiritualità sempre tesa alla continua configurazione a Gesù Maestro.

Prego per lui perché il Signore lo accolga nella folta schiera di tanti che Lo hanno amato. Desidero altresì rivolgermi a coloro che, sulle orme di don Nicola, in diocesi fanno parte del Movimento Vivere In: assicuro la mia preghiera per loro e, ne sono certo, ad imitazione del loro Padre fondatore, continueranno ad essere laici “promotori e animatori di uno stile di vita umana in luce evangelica”».