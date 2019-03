L'Avis premia gli studenti, in palio quattro borse di studio

Puntuale come ogni anno arriva il concorso dell'Avis che premia gli studenti coratini. In palio quattro borse di studio del valore di 200 euro l'una: tre andranno ai ragazzi che frequentano le scuole superiori in città - “A. Oriani- L. Tandoi”, “Federico II Stupor Mundi” e “Padre A. M. Tannoia” - e una ad uno studente coratino fuorisede.

Il concorso è riservato agli allievi più meritevoli che quest'anno affronteranno gli esami di Stato, purché abbiano effettuato almeno una donazione di sangue prima della presentazione della domanda di partecipazione.

Per poter partecipare alla selezione lo studente dovrà sottoscrivere e consegnare una domanda che dovrà riportare tutti i dati anagrafici, indirizzo di residenza e/o domicilio, recapito telefonico e indirizzo e-mail. Sarà necessario utilizzare il modulo di partecipazione disponibile presso la sede dell’associazione, nonché sul sito dell'Avis.

La domanda può essere presentata a mano o a mezzo raccomandata a/r o pec (aviscorato@pec.it) presso l’Avis Comunale di Corato in piazza Vittorio Emanuele 23 da oggi fino al 15 aprile, dal lunedì al venerdì dalle 18.45 alle 20.45.

La graduatoria sarà formulata tendendo conto del merito (nella misura del 50%) e della condizione reddituale dei nuclei familiari di appartenenza degli studenti risultante dall’ indicatore Isee. La consegna delle borse di studio avverrà durante la cerimonia di premiazione che si terrà nel prossimo mese di giugno presso il chiostro del Palazzo di Città, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue.