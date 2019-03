Turismo sostenibile, nasce il progetto "Sparc"

Il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio sono partner del Progetto “Sparc - Creativity Hubs for Sustainable Development through the Valorization of Cultural Heritage Assets”, finanziato dal Programma Interreg 2014-2020 Grecia Italia.

Sparc ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e naturale e di rafforzare l’economia del turismo sostenibile in Puglia, mediante il supporto alle Industrie Creative e Culturali (ICC) regionali. Il progetto promuoverà l’azione delle ICC in sinergia con il Sistema dei Carnevali della Puglia.

Per rafforzare l’azione delle Industrie Creative e Culturali, il progetto Sparc prevede diverse azioni: il trasferimento di know-how e lo sviluppo di competenze e abilità alle CCI pugliesi; l'accesso alle opportunità di networking e collaborazione in ottica Inter-settoriale; lo sviluppo di collegamenti col sistema dell’innovazione; l’accompagnamento alla stesura di Business Plan nei settori di pertinenza del progetto per la realizzazione di “Prodotti e Servizi innovativi”.

Al fine di illustrare il progetto e il relativo avviso pubblico per la partecipazione allo stesso, il TPP e la Regione Puglia organizzano un info day sulle attività del progetto, che si terrà il 20 marzo alle 18 nella sala verde di Palazzo di Città.



L’info day sarà l’occasione per presentare il progetto e l’avviso pubblico tramite il quale gli interessati potranno prendere parte al percorso di accompagnamento e sviluppo di “Prodotti e Servizi innovativi” nel settore delle ICC e del turismo sostenibile.