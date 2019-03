Guerrilla marketing "alla ruvese" a Matera

La rete turistica “Murgia slow travel” promuove i propri itinerari turistici a partire da oggi. L’appuntamento è a Matera, Capitale europea della cultura 2019, con una performance di guerrilla marketing.

L'azione si articolerà su una proposta di forte impatto sociale a scopo comunicativo, emozionale e divulgativo, basata su un contatto visivo e uditivo immediato, tramite attività di Drum circle facilitato e Circle song che si terrà in piazza Vittorio Veneto dalle 11 alle 13.

L'attività sarà realizzata grazie alla sinergia artistica tra due realtà ruvesi: "Tamborey", impresa attiva nel campo della formazione musicale e culturale e della promozione del territorio, coordinatrice degli eventi previsti nell’ambito del progetto Emotional slow tour in Alta Murgia, e la scuola di musica Vamp music academy. Insieme a loro la cooperativa La fabbrica del suono di Gravina. Coinvolgeranno i loro allievi delle classi di canto, percussioni e batteria.

Altri appuntamenti simili di guerrilla marketing sono previsti, dalle 20 alle 22, il 30 aprile a Corato in piazza Sedile; il 10 maggio a Gravina di Puglia in piazza Scacchi e il 18 maggio a Ruvo di Puglia in piazza Dante. Tutti gli eventi sono organizzati dalla rete turistica Murgia slow travel per promuovere le giornate di trekking urbano e murgiano denominate Emotional slow tour in Alta Murgia.

I tour sono previsti per i weekend del 4 e 5 maggio a Corato e dintorni; 18 e 19 maggio a Gravina di Puglia e dintorni; 25 e 26 maggio a Ruvo di Puglia e dintorni, tutti patrocinati dall'agenzia PugliaPromozione attraverso il bando Inpuglia365.