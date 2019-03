La fiera di San Cataldo resta in centro

La sperimentazione dello scorso anno ha evidentemente dato buoni frutti. Come avvenuto nel 2018, anche nell'edizione 2019 la fiera di San Cataldo - che si terrà nei prossimi 8, 9 e 10 maggio - e la fiera di settembre (giorni 10 e 11) si svolgeranno infatti su largo Plebiscito e corso Mazzini e non nella zona periferica di via Santa Maria dove tuttora vengono allestite le bancarelle del mercato settimanale.

La decisione del Comune arriva a seguito di una precisa richiesta formulata dalle associazioni di categoria dei commercianti che lo scorso 12 febbraio si sono incontrate nella sala giunta del Palazzo di Città per chiedere la riconferma dello svolgimento in centro delle due fiere.

Per entrambe le manifestazioni il numero degli stalli da assegnare agli operatori passa da 40 a 53. L'incremento di 13 stalli rispetto al 2018 è stato deciso «in seguito al riscontro positivo espresso dalla cittadinanza (come emerse anche dalle interviste realizzate da CoratoLive.it, ndr) e dai giudizi favorevoli manifestati apertamente dagli stessi operatori commerciali, nonché dalle loro associazioni di categoria».