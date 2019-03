Il Vescovo incontra la comunità venezuelana di Corato

Sabato 9 marzo alle 18.30 nella parrocchia San Giuseppe, l’Arcivescovo Leonardo D’Ascenzo presiederà la celebrazione della Santa Messa con la partecipazione della locale comunità italo-venezuelana.



L’Associazione Italo-Venezuelana è stata fondata nel 1968. Ha una vita di 50 anni ed è costituita da coratini immigrati in Venezuela e poi rientrati in Italia e da nativi del Venezuela sposati/e con italiani.

«I soci iscritti - spiega don Gianni Cafagna, parroco di San Giuseppe - sono circa 50. La sede dell’Associazione è sita in Corato alla piazza Simon Bolivar accanto alla parrocchia di San Giuseppe, che, da anni collabora con l’associazione Italo-Venezuelana. Ciò soprattutto nei momenti più difficili del Venezuela, infatti l’ultima collaborazione è stata nel maggio scorso. Fu organizzato un momento di preghiera con tutti i venezuelani presenti nel circondario.

In questo periodo, con la Caritas cittadina stiamo raccogliendo prodotti per l’igiene da inviare in Venezuela attraverso Ali Onlus (Associazione Latinoamericana in Italia) che simbolicamente saranno consegnati all’arcivescovo durante la celebrazione di sabato sera, che vuole essere un altro momento forte di preghiera per quella nazione».