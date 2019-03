Bari Nord, i treni ripartono ma i disagi restano​

Dal 4 marzo scorso hanno ripreso a circolare i treni lungo la tratta Corato-Ruvo. Ma i disagi dei pendolari sono rimasti. Anzi, se possibile, paiono paradossalmente aumentati.

Al di là del valore simbolico dei convogli che hanno nuovamente iniziato a percorrere i binari della stazione coratina - isolata per circa due anni e mezzo - chi viaggia continua infatti a scontrarsi con ritardi consistenti e treni soppressi.

Numerose le testimonianze in questo senso.

«Da quando sono cambiati gli orari ci troviamo di fronte a treni soppressi, ritardi di almeno 20 minuti tutti i giorni, persone lasciate a terra da presunti bus sostitutivi» racconta una ragazza. «L'aver riaperto la stazione non ha risolto alcun problema dato che i treni disponibili sono un terzo di quello che era nel 2016. L'altro giorno alle 14 alla stazione Quintino Sella decine di persone erano in rivolta per l'ennesimo disservizio: treno soppresso, bus sostitutivo partito dalla centrale senza considerare i passeggeri delle altre stazioni e assenza di comunicazione! Non possiamo andare avanti così».

Ricordiamo che i treni sulla Corato-Ruvo viaggiano con il limite di 50 km/h e possono utilizzare solo uno dei due binari a disposizione. Una situazione che durerà, a quanto pare, almeno per tutto l'anno, fino a quando la tratta verrà attivata a pieno regime.

«Viaggio da Terlizzi a Corato dal lunedì al venerdì e da lunedì la situazione è degenerata» aggiunge una donna- «Ritardi allucinanti, fermate ingiustificate in aperta campagna e l'altra sera, come ciliegina sulla torta, alla stazione di Corato quando il treno per Bari sarebbe dovuto partire annunciano che avremmo dovuto prendere il treno (da premettere che era appena arrivato il pullman da Andria che aveva fatto scendere i passeggeri per prendere il treno), abbiamo aspettato il pullman per poi correre a Ruvo e aspettare un treno che è partito in ritardo. Questa situazione va avanti da lunedì con problematiche diverse. Occorre sensibilizzare chi di dovere perché se questa situazione dovesse perdurare, io e tanti altri viaggiatori che a quell'ora vanno al lavoro, saremmo intenzionati a prendere precise posizioni».

Questa situazione ha spinto la Confconsumatori, nella persona dell'avv. Laura Maria Pia Tota, a denunciare «questi ulteriori disagi che devono subire tutti i pendolari che, per lavoro o studio, ogni giorno viaggiano con notevoli danni. L'associazione anticipa «che si costituirà, unitamente ad altre associazioni di categoria, con un'azione collettiva per chiedere il risarcimento dei danni a tutti gli enti colpevoli».