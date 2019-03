Perché ci sia la pace nel mondo. È per questo motivo che Bruno Diaz, un 36enne portoghese, e il suo asinello Salam si sono messi in viaggio. Ieri sono arrivati a Corato stuzzicando la curiosità di tutti.

Bruno è di Lisbona, è partito il 15 marzo di due anni fa da Santiago di Compostela. Vuole arrivare nella Terra Santa, a Gerusalemme. Il suo è un viaggio che ripercorre i passi degli antichi pellegrini lungo i cammini della fede e nel nome della pace. Il nome di Salam non è un caso: in arabo significa pace.

I due viaggianti hanno già attraversato la Francia e i Pirenei. Sono entrati in Italia, nei pressi di La Spezia hanno percorso la via Francigena passando poi per Assisi, Roma, e poi la costa adriatica. Nei giorni scorsi è rimasto incantato dalla bellezza del Castel del monte e nelle prossime settimane proseguirà il suo cammino verso l'Albania e poi si dirigerà verso la Turchia fino ad arrivare a Gerusalemme.

Il viandante portoghese non ha soldi, in cambio di ospitalità è in grado di offrire «pace e speranza». A chi gli chiede quando arriverà in Terra Santa, lui risponde sempre «nel tempo giusto».

I coratini che lo hanno incontrato raccontano: «è una bellissima persona, ha tanto da insegnare». Lo abbiamo raggiunto tramite i social e gli abbiamo chiesto quale opinione si fosse fatto di Corato. La risposta di Bruno rincuora: «la vostra è un’amorevole città pugliese, ho incontrato delle bellissime persone. Ho trascorso la notte scorsa nella villa comunale e per la prossima ho trovato ospitalità grazie ai padri della chiesa di San Gerardo. Sono davvero contento e grato».

Un videomessaggio di Bruno