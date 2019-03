In occasione del Mercoledì delle Ceneri, Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani, Barletta e Bisceglie ha voluto rilasciare un videomessaggio in cui spiega brevemente il significato della Quaresima.

«La Quaresima è un tempo di quaranta giorni che ogni anno ci accompagna alla Pasqua, alla celebrazione della Passione, Morte e Ressurezione di Gesù. E' un tempo di conversione per allontanarci dal peccato e avvicinarci a Dio; è un tempo per riscoprire la bellezza dell'essere Discepoli di Gesù».

Poi ricorda Papa Francesco, «è un tempo in cui superare la tentazione di volere tutto e subito, la tentazione di voler accumulare sempre di più, in tutto ciò del recuperare delle relazioni sane nei confronti di noi stessi, nei confronti degli altri, nei confronti di Dio e nei confronti della creazione che attende, come ci ricorda Papa Francesco, la nostra manifestazione di testimonianza di figli di Dio. La Creazione che ci è stata data in dono è come un giardino da coltivare e da custodire e che a volte rischia di diventare un deserto. La creazione attende la nostra manifestazione di figli di Dio. Buon Cammino di Quaresima a tutti».

In allegato il video registrato mentre cliccando qui è possibile ascoltare anche la sua omelia in occasione del Mercoledì delle Ceneri.