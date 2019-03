Tutele per gli azionisti delle banche popolari, oggi un incontro

“Quale tutela per gli azionisti e gli obbligazionisti delle banche popolari?” È il tema dell’incontro che si svolgerà nel “Corato Executive Center” oggi alle ore 19, nell’ambito dell’iniziativa “Salotti Finanziari”.

Ad affrontare questo argomento di scottante attualità sarà l’avvocato Antonio Calvani, referente in Puglia dell’Unione nazionale consumatori sulle crisi bancarie, e componente della cabina di regia nazionale istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e chiamata a supportare il governo nella stesura delle norme e dei decreti attuativi che riguardano il Fondo indennizzo risparmiatori.

Sarà l’occasione per fare il punto della situazione sulle iniziative intraprese a livello nazionale e a livello locale per tutelare le migliaia di risparmiatori in tutta Italia che sono rimasti vittime del sistema bancario e, in particolare, del crack di alcune importanti banche popolari (Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, su tutte) che ha comportato, in moltissimi casi, la perdita di ingenti risorse.

La conversazione affronterà il tema della crisi delle banche popolari e dei possibili rimedi a disposizione dei risparmiatori come l’arbitro per le controversie finanziarie o il Fondo indennizzo risparmiatori istituito con la legge di bilancio per il 2019, con la possibilità di soffermarsi sulle recenti novità giurisprudenziali in materia.

«Si tratta di una questione di proporzioni sempre più rilevanti - sostiene Calvani - rispetto alla quale, però, esistono rimedi che i risparmiatori possono adottare per recuperare gli investimenti che risultano azzerati. Ma l’incontro servirà anche a sensibilizzare sulla necessità di diffondere, tra i cittadini, una necessaria educazione finanziaria e al risparmio in modo da evitare che in futuro casi simili possano ripetersi».