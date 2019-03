Carnevale coratino, si riparte. Diretta facebook dalle 15 sulla pagina di CoratoLive

Splenderà il sole anche sulla seconda e ultima sfilata del 40esimo Carnevale coratino in programma questo pomeriggio. Come già avvenuto per il corteo di domenica (clicca qui per vedere le foto), anche oggi CoratoLive.it trasmetterà la sfilata in diretta dalla propria pagina facebook.

I gruppi mascherati si raduneranno nuovamente alle 14.30 in via Lama Di Grazia. Di lì, alle 15, partiranno percorrendo via Aldo Moro e il corso, per poi arrivare in piazza Cesare Battisti dove si svolgeranno le esibizioni.

Oltre ai gruppi privati, torneranno a sfilare anche le scuole: il Fornelli metterà in scena il gran gala dei quarant'anni del carnevale: il Battisti-Giovanni XXIII si collegherà al concetto di cultura e a Matera 2019 con la transumanza; il Tattoli-De Gasperi collaborerà con il Cicres valorizzando la maschera dello sceriffo; il tema dell'Oriani-Tandoi sarà quello dell'amarcord, con il recupero di due maschere: la Divina Commedia e la disco music; il Tannoia riscoprirà Sergio Leone a trent'anni dalla sua morte e infine il liceo scientifico celebrerà i quarant'anni con i giullari, figura storica del carnevale.

Al termine delle esibizioni, verranno premiati i vincitori della manifestazione, sulla base dei voti espressi dalla giuria che ha valutato i gruppi privati per originalità, allegoria, costume, coreografia, messaggio, colori e interazione con il pubblico.

Il primo classificato si aggiudicherà il palio del Carnevale e una somma di 800 euro. Al secondo e al terzo classificato, invece, andranno rispettivamente 600 e 400 euro. Gli altri gruppi riceveranno una attestazione di partecipazione e un premio di 100 euro.

Il programma completo

SFILATE

Martedì 5 marzo

Sfilata dei gruppi mascherati

raduno ore 14.30 - partenza ore 15.00

Via Lama Di Grazia, via A. Moro, corsi cittadini, performance in piazza Cesare Battisti

Finale con dj-set a cura di radio Selene e Picchio

allestimento stand di prodotti tipici in piazza Sedile

LABORATORI

Martedì 5 marzo - Su prenotazione

laboratorio di cake design per bambini

a cura di Quadratum Culianriae Team

Piazza Sedile

1° turno ore 16 / 2° turno ore 17

MOSTRE

Dal 16 febbraio al 6 marzo - Ingresso libero

mostra "La Maschera nella storia del Carnevale Coratino" a cura del C.I.C.R.E.S

presso ex chiesa S. Francesco

dal Lun al Sab 16.30 / 19.30

Dom 9.30 - 12.30 / 16.30 - 19.30

Dal 24 febbraio al 5 marzo - Ingresso libero

mostra di maschere e vestiti carnascialeschi a cura del “Tempio Di Serapide”

salone parrocchiale “MM.SS. Incoronata” dalle 17,30 alle 20,30

Per tutti gli eventi su prenotazione chiamare il numero 080.8728008 o scrivere a info@prolococorato.it