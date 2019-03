Il suono della campanella che annunciava l'arrivo del treno da Ruvo si è sentito distintamente quando erano da poco passate le 5 di questa mattina. Qualche istante più tardi la sagoma del convoglio è spuntata dai binari che curvano a sinistra e si spengono nella stazione di Corato.

L'avevamo quasi dimenticato. Erano due anni e mezzo che da queste parti non transitava neppure l'ombra di un vagone. Oggi la marcia è ripresa, con tutti i limiti del caso, provocando inevitabilmente una smorfia di dolore e un timido sorriso.

La sofferenza è sempre lì, indelebile, a ricordare chi da quel 12 luglio 2016 non c'è più. Ma anche chi è rimasto e ha visto la sua vita cambiare irrimediabilmente. Un peso nel cuore che sarà sempre compagno di viaggio di chi salirà su quelle carrozze.

Ma c'è anche la vita che spinge per ripartire. Così, in fondo al tunnel, oggi si è intravisto un puntino luminoso. Perché il treno che si rimette in marcia è il primo passo verso il lento ritorno alla normalità. Come le sbarre dei passaggi a livello che sono tornate a riabbassarsi, o la banchina della stazione ripopolata di pendolari, universitari e viaggiatori diretti in aeroporto. Quasi spaesati in una stazione che oggi hanno trovato rivoluzionata.

Ma di strada da fare ce n'è ancora tanta. I treni sulla Corato-Ruvo viaggiano infatti con il limite di 50 km/h e possono utilizzare solo uno dei due binari a disposizione. Una situazione che durerà, a quanto pare, almeno per tutto l'anno, fino a quando la tratta verrà attivata a pieno regime. Mentre, sullo sfondo, continuano in maniera serrata i lavori di raddoppio della linea verso Andria.

Poi ci sono i problemi di sempre. Le partenze e gli arrivi di questa mattina sono infatti stati contrassegnati da consistenti ritardi. Coraggio. D'altronde, quello di oggi è solo il primo passo.

(NB: foto e video si riferiscono al treno proveniente da Ruvo e arrivato a Corato intorno alle 9.30)