Buon compleanno Carnevale coratino! Una festa di colori per la prima sfilata Copyright: CoratoLive.it

Che festa per il quarantesimo compleanno del Carnevale coratino. Un anniversario baciato dal sole, che ha illuminato il corteo partito per la prima volta da via Lama di Grazia.

Oltre 3mila gli "attori" del lungo serpentone che è partito alle 15 e intorno alle 17 si è affacciato in piazza Cesare Battisti dove tutti i gruppi si sono esibiti fino alle 20.30, lasciando poi spazio alla musica della Municipale Balcanica.

Il fil rouge è stato quello della tradizione con le maschere storiche del Carnevale coratino che si sono avvicendate sul palcoscenico di piazza Cesare Battisti. Panzoni, vecchierelle, centinaia di Sceriffi, i soliti irriverenti Gonzales e perfino qualche Papun, maschera quasi scomparsa, riportata alla luce da un gruppo mascherato.

I temi, tanti, hanno spaziato dal cinema di Sergio Leone alla riscoperta del sapore dei vinili, dalla voglia di uguaglianza ad un poco velato riferimento alle comunali di quest'anno. In tutto diciotto tra gruppi in concorso, fuori concorso, scuole e privati hanno animato questa prima calda domenica di marzo immortalati in questa ricchissima galleria fotografica.